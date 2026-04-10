Российские вооруженные силы нанесли около двух десятков ударов по целям в Харькове и Харьковской области. Генерал-майор Попов заявил о скоплении иностранных наемников и подготовке контратаки ВСУ.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Российские вооруженные силы за последние сорок восемь часов нанесли около двух десятков ударов по различным целям в Харьков е и Харьков ской области. Это стало частью продолжающейся военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью aif.ru выразил мнение о текущей ситуации, подчеркнув значительное присутствие иностранных наемников в Харьков е.

По словам Попова, в городе сконцентрированы наемники из Польши, Франции и Германии, что вызывает серьезную озабоченность, поскольку их могут использовать для подготовки к возможным контратакам. Он отметил, что украинские вооруженные силы, вероятно, планируют осуществить несколько «запасных аэродромов» для повторения операций, подобных попытке захвата Курской области. Попов подчеркнул, что ВСУ, вероятно, рассчитывают на отсутствие серьезных оборонительных сооружений на стыках границ, пытаясь найти слабые места для прорыва. Эти заявления генерала-майора указывают на растущую напряженность в регионе и возможное увеличение масштаба боевых действий. Он также добавил, что информация о накоплении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области свидетельствует о подготовке к наступательным действиям, что, в свою очередь, объясняет усиление российских ударов по региону. Попов считает, что присутствие иностранных наемников значительно усложняет обстановку и увеличивает риски эскалации конфликта.\В связи с потенциальной подготовкой контратаки в Харьков, по мнению генерала Попова, активно перебрасываются наемники. Он указал на значительное количество поляков, французов и немцев, подчеркнув, что эти наемники не являются добровольцами, а направляются на место военных действий. «Там много поляков, есть французы и немцы. Там весь этот сброд скапливается. Но они не сами хотят туда ехать, их направляют. Не исключено, что противник попытается контрнаступать в ближайшее время», – добавил генерал Попов. Это подтверждает оценки, высказанные другими экспертами, о растущей активности иностранных наемников в зоне конфликта. По его мнению, российские военные усилили удары по Харьковской области, в частности, из-за того, что главком ВСУ Александр Сырский накапливает там живую силу и технику для наступательных действий. Российская армия продолжает наносить удары по действующим заводам в этом регионе, что, вероятно, направлено на снижение боеспособности противника и затруднение логистики. Акцент на уничтожении военной инфраструктуры и объектов, используемых для производства военной продукции, свидетельствует о стратегической важности Харьковской области для текущей военной операции. Эти действия направлены на предотвращение подготовки и осуществления наступательных операций со стороны ВСУ, а также на срыв поставок оружия и техники.\Анализ ситуации в Харькове и Харьковской области показывает, что обстановка остается крайне напряженной. Российские вооруженные силы продолжают активные действия, направленные на подавление активности противника и разрушение его военной инфраструктуры. Генерал-майор Попов, оценивая ситуацию, подчеркнул важность постоянного мониторинга за перемещением сил противника и необходимость принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения. Усиление ударов по Харьковской области также связано с попытками ВСУ подготовить условия для контрнаступления. Сбор иностранных наемников, по мнению Попова, является одним из ключевых признаков подготовки к контратакам. В то же время, российские военные, осуществляя удары по промышленным объектам, стремятся лишить противника возможности для производства и ремонта военной техники, а также снизить его логистические возможности. Эта стратегия сочетает в себе оборонительные и наступательные действия, направленные на достижение поставленных целей военной операции. Ситуация в Харьковской области является сложной и динамичной, требующей постоянного анализа и адаптации военной тактики





