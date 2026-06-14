Полковник запаса Александр Перенджиев заявил, что армия РФ может провести командно-штабные игры и отработать прорыв Сувалкского коридора в ответ на учения НАТО.

Российская армия в ответ на провокационные манёвры НАТО у границ РФ может провести собственные командно-штабные учения , отработать прорыв Сувалкского коридора и изучить слабые места войск альянса.

Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его словам, манёвры Польши, Литвы и Франции под названием Отважный кабан, которые пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора вблизи границ Белоруссии и Калининградской области, являются прямой провокацией. Ключевая задача этих учений - синхронизация действий союзников, но на деле они демонстрируют слабость НАТО.

Перенджиев отметил, что российские военные будут наблюдать за учениями и вполне возможно проведут командно-штабные игры как в Калининградской области, так и на территории Беларуси и в северо-западной части России. Это необходимо для демонстрации решимости отразить любые агрессивные действия и напомнить о возможностях России по взятию под контроль Сувалкского коридора. Эксперт подчеркнул, что российские войска способны разгромить силы НАТО, находящиеся в этом районе, особенно учитывая слабость противника в области беспилотных летательных систем.

Складывается впечатление, что НАТО готовится к предыдущей войне, не учитывая удары беспилотниками, которые стали основным видом боевых действий. Это означает, что силы альянса будут разгромлены значительно быстрее. По мнению Перенджиева, самоуверенность НАТО играет на руку России. Чем больше они проводят учений вдоль границ РФ, тем лучше для нас, так как позволяет изучить их тактику, систему маневрирования и компетенции, чтобы понять, как их громить.

Эксперт добавил, что совместные учения Франции, Литвы и Польши напрямую связаны с борьбой за лидерство и финансовые потоки внутри НАТО, а также с планами по замене украинской армии на польскую и литовскую в случае неизбежного разгрома ВСУ. В целом, ситуация на границах остаётся напряжённой, и Россия готова к любым сценариям развития событий. Военные аналитики считают, что учения НАТО несут угрозу стабильности региона, и ответные меры России будут адекватными и своевременными.

Исторически Сувалкский коридор является стратегически важным участком, соединяющим Беларусь с Калининградской областью. Любые попытки НАТО усилить своё присутствие там воспринимаются Москвой как прямая угроза. Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы нейтрализовать эти угрозы. Помимо командно-штабных учений, возможно проведение внезапных проверок боевой готовности и развёртывание дополнительных систем ПВО и ракетных комплексов.

Эксперты не исключают, что НАТО может пойти на дальнейшую эскалацию, но Россия готова защищать свои интересы всеми доступными средствами. В настоящее время Минобороны РФ внимательно отслеживает действия альянса и при необходимости примет упреждающие меры для обеспечения безопасности страны. Таким образом, заявления Александра Перенджиева отражают общую позицию российского военно-политического руководства: любые провокации у границ будут встречены жёстким ответом. Учения НАТО не только не укрепляют безопасность в Европе, но и ведут к росту напряжённости.

Россия, в свою очередь, продолжит совершенствовать свои вооружённые силы и тактику, чтобы противостоять любым вызовам. Слабость НАТО в области беспилотных технологий - это лишь один из аспектов, который может быть использован для достижения превосходства в случае конфликта. В целом, ситуация требует постоянного внимания и готовности к быстрому реагированию





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