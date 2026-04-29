Россия и Республика Конго обсудили вопросы обороны и экономического сотрудничества

Министр обороны РФ Андрей Белоусов встретился с министром обороны Конго, а президент Дени Сассу-Нгессо посетил Москву для обсуждения совместных проектов и участия в форуме «Россия – Африка».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Республики Конго Раймон-Зефиреном Мбулу. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии оборонных ведомств двух стран, а также актуальные аспекты региональной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, что традиционно для российско-конголезских отношений. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо совершил первый госвизит после переизбрания именно в Москву. Днем ранее Владимир Путин встретился с главой африканского государства и поздравил его с недавним переизбранием на пост президента.

Российский лидер также заявил о готовности российских компаний работать на рынке республики, отметив, что в стране есть хорошие перспективы для бизнеса. Кроме того, Путин пригласил Сассу-Нгессо на форум «Россия – Африка», который пройдет в Москве осенью 2026 года. В свою очередь, президент Конго отметил наличие условий для совместных проектов с Российской Федерацией. По словам Сассу-Нгессо, республика рассматривает новые проекты, которые можно развивать при поддержке Москвы, включая сферы экономики и образования.

В частности, Республика Конго обратилась к России с просьбой о помощи в подготовке специалистов. Этот визит стал важным шагом в укреплении двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях





