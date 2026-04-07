Россия призывает к миру на Ближнем Востоке и осуждает агрессию

Российская Федерация подчеркивает необходимость скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, призывая к прекращению военных действий и соблюдению суверенитета всех государств региона. Василий Небензя заявил о позиции России на Совбезе ООН, осудив агрессию США и Израиля и указав на гуманитарные последствия конфликта. Ситуация осложняется заявлениями президента США Дональда Трампа.

Россия последовательно выступает за скорейшее урегулирование конфликта и восстановление мира на Ближнем Востоке, прилагая для этого все возможные дипломатические усилия. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций ( ООН ) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН , подчеркнув приоритетность прекращения военных действий и переход к мирному диалогу.

Российская Федерация, в частности, осуждает любые агрессивные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, в том числе и со стороны США и Израиля, призывая к неукоснительному соблюдению суверенитета и территориальной целостности всех государств. Василий Небензя особо отметил гуманитарные последствия продолжающихся боевых действий, указывая на гибель мирных жителей и подчеркивая необходимость защиты гражданского населения. Российская позиция заключается в безоговорочной поддержке принципов международного права и поиске мирных, политико-дипломатических решений, способных обеспечить стабильность и процветание в регионе.\Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, что требует незамедлительных действий со стороны международного сообщества. Заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие 6 и 7 апреля, добавили неопределенности в и без того сложную обстановку. Трамп, говоря о возможности быстрого завершения конфликта, если Иран выполнит определенные условия, одновременно допустил возможность масштабных разрушений в случае дальнейшей эскалации. Эти высказывания, наряду с озвученным крайним сроком для завершения войны, вызывают опасения и требуют более взвешенного подхода к урегулированию кризиса. В СМИ также появились сообщения о возможном мирном плане, предложенном Ираном при посредничестве Пакистана, что указывает на наличие стремления к дипломатическому решению. Однако, учитывая существующее напряжение и взаимные обвинения, реализация этого плана требует значительных усилий и готовности к компромиссам со всех сторон. Россия, со своей стороны, готова оказать содействие в мирном урегулировании, используя все доступные механизмы, в том числе площадку ООН и двусторонние контакты с заинтересованными сторонами.\В условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, особую важность приобретает соблюдение всех международных норм и принципов, касающихся защиты гражданского населения и предотвращения гуманитарной катастрофы. Россия призывает все стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, направленному на снижение напряженности и поиск взаимоприемлемых решений. Необходимо активизировать работу по линии дипломатических каналов, включая консультации с региональными державами и международными организациями, для достижения устойчивого мира и стабильности. Российская Федерация готова к сотрудничеству со всеми странами, заинтересованными в урегулировании кризиса, и будет и впредь предпринимать все необходимые усилия для достижения этой цели. Важно подчеркнуть необходимость создания условий для безопасного возвращения беженцев и оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению. Россия считает, что только путем совместных усилий международного сообщества можно достичь долгосрочного мира и процветания в регионе, основанного на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и взаимного доверия





