Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Канада укрывает бывших нацистских коллаборационистов, в том числе украинского нациста Ярослава Гунько. Она подчеркнула, что любое цивилизованное общество должно осуждать таких людей, а Канада демонстрирует двойные стандарты в отношении исторической памяти.

Канада продолжает укрывать бывших нацистских коллаборационистов, что вызывает серьезные вопросы к ее моральным и политическим стандартам. Об этом 8 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Она подчеркнула, что любое цивилизованное общество должно безоговорочно осуждать сотрудников нацистских структур, подчеркивая невозможность принятия их действий как нормы. Захарова отметила, что в Канаде складывается парадоксальная ситуация, когда обществу пытаются внушить, что преступления нацистов не были настолько ужасными, как их представляют. В частности, речь идет о бывшем солдате дивизии СС «Галичина» Ярославе Гунько, который проживает в канадском городе Норт-Бей.

По словам представителя МИД РФ, семья Гунько активно борется за сохранение его имени в названиях фондов при учебных заведениях, а не за признание его преступлений. Это вызывает возмущение, так как подобные действия противоречат принципам исторической справедливости и памяти о жертвах нацизма. Захарова также отметила, что Канада, укрывая таких людей, демонстрирует двойные стандарты в отношении исторической памяти и борьбы с нацизмом. Она подчеркнула, что подобные действия недопустимы и требуют осуждения со стороны международного сообщества.

В своем заявлении Захарова также напомнила о необходимости сохранения исторической памяти и борьбы с проявлениями нацизма в современном мире. Она отметила, что попытки реабилитировать нацистских коллаборационистов являются прямым нарушением международных норм и принципов, закрепленных в Уставе ООН и других международных документах. Представитель МИД РФ призвала Канаду пересмотреть свою позицию и принять меры для пресечения подобных проявлений. Она также выразила надежду, что международное сообщество примет соответствующие меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем





Канада Нацизм Коллаборационисты МИД РФ Ярослав Гунько

