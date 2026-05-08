Россия предупредила о жестком ответе на атаки БПЛА со стороны Украины

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина получит жесткий ответ за атаки беспилотников на российские регионы. В ночь на 8 мая российские средства ПВО уничтожили 264 БПЛА ВСУ. Генерал отметил, что ответ может быть нанесен по ключевым объектам Киева и Одессы, если атаки продолжатся.

Москва, 8 мая – АиФ-Москва. Украина получит жесткий ответ за атаки БПЛА на российские регионы, предупредил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов .

Напомним, в ночь на 8 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 264 беспилотника ВСУ. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ярославской, Ульяновской, Московской областями, Крымом и другими регионами РФ. Кроме того, по информации Минобороны РФ, Украина после объявления перемирия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не менее 1365 раз нарушила режим прекращения огня в зоне специальной военной операции.

ВСУ совершили 153 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА. Генерал Попов, комментируя эти нарушения, отметил, что все цели спецоперации будут достигнуты, а Украину ждет жесткий, но справедливый ответ за содеянное.

«Удар должен быть жестким, чтобы неповадно было. И мы говорим не только об ответе за атаки беспилотников. Завтра 9 Мая, очередная годовщина Дня Победы. Если ВСУ предстоящей ночью снова совершат массированную атаку, нужно дать соответствующий ответ.

Я не говорю об отдельных налетах, там полно националистических группировок, но если мы поймем, что удар наносился комплексно, с подачи Зеленского и главкома ВСУ Сырского, то ответ должен быть по главным зданиям Киева, по одесскому порту. У нас есть для этого ракетные комплексы “Кинжал” и “Искандер”, например», — пояснил генерал Попов. Ранее генерал Попов сказал, откуда запустили БПЛА на Московскую область. Он подчеркнул, что атаки на российские регионы являются прямым нарушением международного права и провокацией, которая не останется без ответа.

В Минобороны РФ отметили, что украинские военные продолжают игнорировать все попытки деэскалации конфликта, что требует адекватной реакции со стороны России. В свою очередь, эксперты считают, что дальнейшее обострение ситуации может привести к серьезным последствиям для безопасности не только в регионе, но и в мире. Генерал Попов также добавил, что Россия готова к любым сценариям развития событий и имеет все необходимые средства для защиты своих интересов.

Он напомнил, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население недопустимы и будут пресечены самыми жесткими мерами





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Украина Атаки БПЛА Ответ Владимир Попов

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 1 750Число выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки выросло на 1 750:

Read more »

Совфед продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода в 2021 годуПериод выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, составит 264 месяца

Read more »

Курсы акций в Токио выросли до рекордного уровня с 1990 годаКурсы акций в Токио подскочили до самого высокого уровня с 1990 года:

Read more »

В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за суткиВ России за сутки коронавирусом заразились 9 169 человек. Общее количество инфицированных достигло 4 554 264: Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 0,95: ТАССтатистика_коронавирус coronavirus

Read more »

Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе Гран-при в Сочи и вышел в финал серииРоссийский фигурист Михаил Коляда вышел в финал Гран-при в Сочи. Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря:

Read more »

В России за сутки выявили 25 264 случая коронавирусаЗа последние сутки в России зарегистрировали 25 264 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб.

Read more »