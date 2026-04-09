Россия объявляет о прекращении огня на 32 часа на Пасху, Украина выражает готовность к перемирию

📆4/9/2026 10:26 PM
📰lentaruofficial
В период пасхальных праздников объявлено прекращение огня, но в заявлениях сторон возникают противоречия. Киев выражает готовность к перемирию, а в Кремле призывают к принятию ответственного решения для достижения мира. Обмен телами и нестыковки в заявлениях вызывают вопросы у журналистов.

Валерию Герасимову отданы указания на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Огонь будет прекращен на 32 часа — с 16:00 по московскому времени 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Страна, проявив готовность к предложенному Россией пасха льному перемирию, заявила о своем согласии действовать зеркально. Сообщается, что Киев готов к прекращению огня на время пасха льных праздников, подчеркивая необходимость проведения Пасхи без угроз.

Украинский лидер выразил надежду на реальные шаги к миру и призвал Россию не возвращаться к военным действиям после праздника. Ранее Зеленский, рассуждая о возможном временном прекращении огня, отмечал готовность к компромиссам, исключая компромиссы, связанные с достоинством и суверенитетом страны. В Кремле, однако, не увидели четкой инициативы по перемирию, а пресс-секретарь президента России призвал украинскую сторону принять ответственное решение для достижения мира, предупредив о возможных последствиях отсрочки данного решения. Перемирие объявлено после очередного обмена телами погибших. \Ситуация вокруг обмена телами и заявлений Киева вызывает вопросы и противоречия. Журналисты обращают внимание на нестыковки в заявлениях украинской стороны после обмена телами. Ранее объяснение соотношения тел погибших заключалось в наступательных действиях российской стороны, когда собирались как свои, так и вражеские тела. Однако, по мнению журналистов, несмотря на заявления Киева о наступлении в течение марта, соотношение тел осталось прежним, что ставит под сомнение правдивость информации. Возникают вопросы о том, кто именно предоставляет неверную информацию. Обсуждается необходимость более тщательного анализа данных и проверки заявлений, чтобы понять реальную картину происходящего на поле боя. Подчеркивается важность объективного освещения событий и недопустимость дезинформации в условиях продолжающегося конфликта. Аналитики и военные эксперты призывают к осторожности в оценке заявлений и к опоре на проверенные источники информации. \Решение о прекращении огня на время пасхальных праздников является важным шагом, который может способствовать деэскалации конфликта и созданию условий для мирного урегулирования. Однако, для достижения устойчивого мира необходимо комплексное решение, включающее в себя не только временное прекращение огня, но и политические переговоры, направленные на урегулирование коренных причин конфликта. Важно учитывать все аспекты ситуации, включая вопросы безопасности, территориальной целостности и прав человека. Международное сообщество должно оказать поддержку в организации мирных переговоров и гарантировать соблюдение достигнутых договоренностей. Необходимо помнить о гуманитарных аспектах конфликта, оказывать помощь пострадавшим и обеспечивать доступ к гуманитарной помощи. Важно, чтобы все стороны проявили готовность к компромиссам и продемонстрировали приверженность миру, а не просто перемирию. Долгосрочный мир требует усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон, основанных на уважении к международному праву и принципам справедливости

