В России проведены первые трансплантации рук, открывающие новую страницу в лечении тяжелых травм. Однако, процедура сопряжена с серьезными рисками и требует пожизненного приема иммуносупрессоров.

В России, на фоне продолжающегося конфликта и растущего числа раненых, предприняты первые шаги к организации серийных трансплантаций рук. На май 2026 года в стране было проведено две такие операции в НИИ скорой помощи им.

Н.В. Склифосовского. Первая трансплантация включала пересадку предплечья и кисти пациенту, потерявшему конечность в результате минно-взрывного ранения. Обстоятельства получения ранения не разглашаются.

Вторая операция была более сложной – пациенту пересадили обе кисти рук. Этот шаг, хотя и представляется прорывом в области хирургии, сопряжен с рядом серьезных проблем и рисков, которые необходимо учитывать как врачам, так и самим пациентам. Одним из ключевых недостатков трансплантации рук является необходимость пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов. Эти лекарства подавляют иммунную систему, предотвращая отторжение пересаженной конечности.

Однако, подавление иммунитета делает организм крайне уязвимым к инфекциям, которые протекают значительно тяжелее и сложнее поддаются лечению. Кроме того, длительный прием иммуносупрессоров повышает риск развития онкологических заболеваний, сахарного диабета и почечной недостаточности. Это создает серьезную долгосрочную нагрузку на здоровье пациента и требует постоянного медицинского наблюдения. Визуально пересаженные руки также отличаются от собственных.

Часто заметны различия в цвете кожи, размере и наличии рубцовой ткани в области соединения. Это связано с тем, что пересаженная конечность – это инородный орган, и организм не может полностью интегрировать ее в свою структуру. Функциональность пересаженной руки также ограничена. Пациентам требуется длительная и интенсивная реабилитация, чтобы научиться использовать новую конечность.

Даже после успешной реабилитации объем движений и чувствительность пересаженной руки могут быть ограничены по сравнению с оригинальной конечностью. Необходимо учитывать, что восстановление полноценной функциональности – процесс длительный и требующий значительных усилий. В условиях продолжающегося конфликта, когда растет число людей, теряющих конечности, вопрос подготовки к жизни с ампутацией и возможности восстановления функциональности становится особенно актуальным. Трансплантация рук – это сложная и дорогостоящая процедура, доступная далеко не всем.

Поэтому важно развивать и совершенствовать методы протезирования, а также оказывать психологическую поддержку людям, пережившим ампутацию. Современные протезы позволяют достичь значительного уровня функциональности, хотя и не могут полностью заменить утраченную конечность. Важно понимать, что даже после трансплантации рук, полноценное восстановление прежнего уровня активности и функциональности маловероятно. Пересаженные руки требуют постоянного ухода и контроля, а также регулярного приема иммуносупрессивных препаратов.

В целом, трансплантация лица, как и трансплантация рук, остается уникальной и рискованной операцией. За два десятилетия было проведено менее 50 таких операций, и каждая из них требует тщательной подготовки и последующего наблюдения. Необходимо взвешивать все риски и преимущества, прежде чем принимать решение о проведении такой операции. В конечном итоге, выбор между трансплантацией, протезированием и адаптацией к жизни с ампутацией должен быть осознанным и основанным на индивидуальных потребностях и возможностях пациента





