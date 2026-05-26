Глава Минсельхоза Оксана Лут выступила на Всероссийском зерновом форуме в Сочи и отметила, что Россия уверенно сохраняет за собой первое место в мире по экспорту пшеницы и в этом сезоне планирует экспорт около 60 миллионов тонн зерна. Она также напомнила, что Россия обеспечивает около 20 процентов мирового экспорта пшеницы и экспортирует зерно более чем в сто стран. Россия стала неотъемлемой частью глобальной продовольственной безопасности, а это уже не про буханки, а про геополитику.

Как показывают прогнозы, бескрайние хлебные поля России, где на золотых колосках мирно греются под солнцем божьи коровки, очень скоро станут еще одним фронтом, на котором нам придется отстаивать свое право на жизнь и благополучие.

На прошедшем в Сочи Всероссийском зерновом форуме особое внимание специалистов привлекло выступление главы Минсельхоза Оксаны Лут. По ее словам, Россия уверенно сохраняет за собой первое место в мире по экспорту пшеницы и в этом сезоне страна планирует экспорт около 60 миллионов тонн зерна (плюс 11 процентов по сравнению с 2025 годом).

На фоне всеобщей вакханалии и роста цен, антироссийских санкций, страхового и логистического безумия, растущей конкуренции, пугливости некоторых уважаемых партнеров и вот этого всего Россия не просто держится за рынок зубами и когтями, но еще и умудряется понадкусывать: наша страна обеспечивает около 20 процентов мирового экспорта пшеницы, а всего российское зерно экспортируется более чем в сто стран





