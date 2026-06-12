Российский офицер поделился историями о чудесном спасении от неразорвавшихся вражеских боеприпасов в самых горячих точках специальной военной операции.
Российский офицер поделился историями о чудесном спасении от неразорвавшихся вражеских боеприпасов в самых горячих точках специальной военной операции. Он рассказал о том, как его подразделение спаслось от выстрелов из танка и систем залпового огня.
По его словам, в Черниговской области снаряд прилетел, но так и не взорвался. Аналогичный случай произошел в районе Красного Лимана, где снаряд пробил крышу подвала, но не взорвался. В Купянске осколок от снаряда застрял в каске, а в Авдеевке прилетело снарядом всего в двух сантиметрах от виска офицера. Монгуш убежден, что на поле боя происходят регулярно необъяснимые вещи, но важно уметь замечать эти знаки и сохранять хладнокровие.
Он считает, что в критические моменты бойцу помогают крепкие нервы, отключение лишних эмоций и четкая оценка происходящей обстановки. По его мнению, в самые трудные минуты его и его товарищей берегут высшие силы
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