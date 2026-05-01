Российские подразделения продолжают продвижение на волчанском направлении, захватив около половины села Покаляное. Минобороны РФ сообщило об освобождении села Землянки и занятии Бочково. Бои продолжаются в районе Охримовки и Верхней Писаревки.

Москва, 1 мая — ВС РФ продолжают активные боевые действия на волчанском направлении, добиваясь значительных успехов. По данным Telegram-канала «Рыбарь», российские подразделения взяли под контроль около половины села Покаляное.

Сообщается, что со стороны Зыбино бойцы продвигаются на юг, захватив порядка 50% населенного пункта. На остальной территории села бои продолжаются. В то же время российские военные ведут активные боевые действия в районе села Охримовка, а также продвигаются в южном направлении по лесистой местности вдоль реки Северский Донец в районе Верхней Писаревки. По информации Telegram-канала «Северный Ветер», связанного с российской группировкой войск «Север», за последние сутки российские бойцы смогли продвинуться на шести участках на волчанском направлении.

В сообщении отмечается, что противник пытается удержать контроль над селом Покаляное, для чего были переброшены инструкторы 157-й механизированной бригады с опытом АТО, чтобы «повысить мотивацию» личного состава. Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении бойцами «Севера» села Землянки в Волчанском районе. Несколько дней назад было объявлено о занятии российскими военными расположенного в 18 километрах от Землянок села Бочково. Таким образом, ВС РФ демонстрируют последовательное продвижение на волчанском направлении, несмотря на сопротивление украинских сил.

Эксперты отмечают, что контроль над этими населенными пунктами может сыграть важную роль в дальнейшем развитии спецоперации. В то же время украинские военные продолжают оказывать сопротивление, используя тактику затяжных боев и заранее подготовленные оборонительные рубежи. Однако, по мнению военных аналитиков, российские войска имеют преимущество в огневой мощи и численности, что позволяет им постепенно продвигаться вперед. В ближайшее время можно ожидать дальнейших изменений на фронте, так как обе стороны продолжают активные боевые действия





