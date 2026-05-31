Запорожская атомная электростанция столкнулась с новым инцидентом, когда украинский беспилотник впервые атаковал ключевое оборудование. Хотя прямых разрушений и жертв удалось избежать, были обнаружены повреждения люка и остатки кабеля, что поднимает серьезные вопросы о безопасности объекта.

Агентство, представляющее российскую сторону, сообщило о результатах обследования территории Запорожской атомной электростанции, которую они контролируют. В ходе инспекции была зафиксирована серия повреждений на объекте. Прежде всего, была обнаружена нарушенная целостность металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в одном из зданий станции.

Кроме того, на земле у가지лены несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля. Данные находки указывают на возможный акт диверсии или внешнего воздействия. Эти действия были расценены как серьезный инцидент, поставивший под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Представитель подчеркнул, что подобные нападения должны быть немедленно прекращены, чтобы предотвратить реальный риск возникновения аварии на объекте.

Особую тревогу вызывает то, что накануне украинский беспилотник впервые намеренно атаковал основное оборудование станции. Дрон был направлен против машинного зала энергоблока номер шесть, где взорвался. К счастью, в результате этого удара не пострадали люди, не было зафиксировано критических разрушений конструкции, а технологические процессы остались без нарушений. Показания радиационного фона также остаются в пределах нормы.

Запорожская АЭС, имеющая шесть энергоблоков мощностью по один гигаватт каждый, является крупнейшей атомной станцией в Европе. После начала конфликта в регионе она перешла под управление российских специалистов в октябре 2022 года. Генерация электроэнергии на всех энергоблоках была остановлена еще в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова, что предполагает поддержание оборудования в режиме готовности к возможному запуску.

Ситуация на station остается высоконапряженной, а любое нарушение целостности ее систем может иметь катастрофические последствия для окружающей среды и безопасности





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Запорожская АЭС Атака Дрона Ядерная Безопасность Диверсия Радиационный Фон

United States Latest News, United States Headlines