Минобороны РФ сообщает об уничтожении 740 беспилотников, ударах по инфраструктуре и потерях противника в ходе СВО. Российские войска улучшают тактическое положение на нескольких направлениях и расширяют зону безопасности.

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало подробную сво дку о ходе специальной военной операции. Согласно представленным данным, российские силы противовоздушной обороны за последние сутки успешно перехватили и уничтожили 740 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также четыре управляемые авиабомбы и один реактивный снаряд из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Одновременно с этим, российские войска активно наносили удары по ключевым объектам инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. В зону поражения попали объекты транспортной инфраструктуры, склады с боеприпасами, места хранения и подготовки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников. Всего было нанесено поражение в 147 районах. По оценкам российского военного ведомства, противник за минувшие сутки понёс значительные потери, превышающие 1200 военнослужащих, а также утратил десятки единиц военной техники, включая современные западные самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin.

Активные боевые действия развернулись на нескольких направлениях. Группировка войск «Север» улучшила свои тактические позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмовому полку ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах населённых пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва (Сумская область). На Харьковском направлении были поражены живая сила и техника двух тяжёлых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное и Рясное. В этом секторе противник потерял более 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Запад» также заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пристен, Петровка (Харьковская область), Святогорск и Красный Лиман (ДНР). Потери ВСУ составили до 210 человек, боевую машину пехоты, БТР «Буцефал», четыре боевые бронемашины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Кроме того, российские войска установили полный контроль над населённым пунктом Мирополье в Сумской области, расширяя зону безопасности. Группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» также продолжали активные наступательные действия, улучшая своё тактическое положение и нанося удары по позициям противника. В районах населённых пунктов Николаевка, Кондратовка, Алексеево-Дружковка, Пискуновка, Рай-Александровка и Константиновка (ДНР) были поражены формирования шести механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Группировка войск «Центр» нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населённых пунктов Приют, Водянское, Белицкое, Доброполье, Шевченко, Василевка, Кучеров Яр (ДНР), Новопавловка и Новоподгородное (Днепропетровская область). Группировки войск «Восток» и «Днепр» также успешно продвигались в глубину обороны противника, нанося значительный урон живой силе и технике ВСУ.

В ходе боевых действий были уничтожены бронетранспортёры, боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Общие потери противника за сутки составили сотни военнослужащих и значительное количество военной техники





