Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о действиях французских властей в отношении танкера Tagor. Россия критикует трактовку Францией статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву и заявляет о попытке переписать международные правила под свои интересы. Уточняются позиции сторон и правовые аргументы.

Заявления французских властей, что их действия по танкеру Tagor соответствуют нормам международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и попытку переписать правила под собственные интересы.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству. Франция в качестве обоснования своих действий сослалась на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая допускает досмотр судна в открытом море в отдельных ситуациях, включая отсутствие у судна национальной принадлежности. Российская сторона не приняла такую трактовку.

В МИД России указали, что международное морское право строго ограничивает основания для остановки судна военным кораблём и допускает досмотр только в исключительных и чётко определённых случаях. Захарова отдельно подчеркнула, что нормы не позволяют менять маршрут судна принудительно, а также не предусматривают сопровождение судна из открытого моря в порт иностранного государства. По словам дипломата, посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа.

Отдельно сообщается, что судно, по словам представителейFrance, вышло из России и находилось под международными санкциями. Согласно данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а его последний заход в порт был зафиксирован в Мурманске в начале мая





Макрон объявил о задержании французскими ВМС танкера Tagor из России в АтлантикеПрезидент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании французскими Военно-морскими силами нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане. Согласно его заявлению, судно шло из России и находилось под международными санкциями. Операция была проведена в открытом море при поддержке партнёров, включая Великобританию, и, по словам Макрона, соответствовала нормам морского права. Танкер плавает под флагом Мадагаскара, а по данным VesselFinder, последний порт захода - Мурманск в начале мая.

Россия назвала задержание танкера Tagor французами действиями, граничащими с пиратствомРоссийский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал задержание танкера Tagor французскими ВМС действиями, граничащими с пиратством. Москва заявила, что не получала уведомлений от Парижа и намерена защищать свои грузы. Посольство РФ запросило у Франции информацию об экипаже.

Политик Филиппо высмеял Макрона после задержания Францией танкера TagorПолитик Флориан Филиппо заявил, что власти Франции уделяют чрезмерное внимание внешним операциям, тогда как внутри страны, по его мнению, остаются нерешенными серьезные социальные проблемы.

Франция приступила к расследованию после задержания танкера TagorПрокуратура Бреста возбудила дело после задержания танкера в Атлантике: судно якобы шло из Мурманска под ложным флагом.

В Кремле сравнили задержание Францией танкера Tagor с пиратствомНовости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты

Захарова назвала заявления Франции о законности задержания танкера нечувствительнымиПредставитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Франции о законности задержания танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма и произвольного толкования норм международного права.

