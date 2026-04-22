Группа морпехов ВС РФ успешно ликвидировала 16 солдат ВСУ благодаря тактическим хитростям и средствам маскировки, а также взяла под контроль важный узел обороны в Запорожской области.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции продемонстрировали высокий уровень тактической подготовки и мастерства, успешно нейтрализовав угрозу со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов типа Баба-яга. Согласно информации, поступившей от морского пехотинца группировки войск Центр с позывным Певец, группа из восьми российских бойцов сумела провести скрытный ночной рейд на добропольском направлении.

Использование специализированных костюмов, блокирующих тепловое излучение, стало решающим фактором, позволившим штурмовикам остаться незамеченными для датчиков противника. Операция была спланирована с учетом всех рисков, и внезапность действий позволила российским военным подобраться к позициям ВСУ вплотную, не давая врагу возможности своевременно среагировать. Результатом успешного маневра стало уничтожение 16 военнослужащих украинской армии. После стремительной ликвидации противника подразделение не только удержало захваченную территорию, но и надежно закрепилось на ключевых позициях, что создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения наших сил на данном участке фронта. Как отмечают эксперты, подобная тактика свидетельствует о качественном изменении подходов российской армии к ведению наступательных действий. Современная война требует не только огневой мощи, но и высокого уровня маскировки, умения эффективно использовать природные факторы, а также контроля над логистическими цепочками, что становится определяющим элементом в развитии летней кампании текущего года. Параллельно с успехами на добропольском участке, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении значимых результатов на ореховском направлении в Запорожской области. Штурмовые отряды 58-й гвардейской общевойсковой армии при активной поддержке подразделений группировки Днепр провели слаженную операцию по взятию под контроль важного опорного пункта противника. Успех был достигнут благодаря комплексному взаимодействию наземных сил с артиллерийскими расчетами, фронтовой авиацией и операторами беспилотных систем. Координация различных родов войск позволила подавить сопротивление ВСУ и обеспечить контроль над стратегически важным узлом обороны. Эти события подчеркивают системный характер действий российских войск, которые продолжают последовательно выполнять поставленные задачи по демилитаризации и освобождению территорий, проявляя при этом исключительную стойкость и профессионализм в сложнейших боевых условиях





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

СВО Российская Армия Тактика Боя БПЛА Запорожская Область

United States Latest News, United States Headlines

