Рособрнадзор напомнил о правилах сдачи ЕГЭ и сроках проведения экзаменов

Рособрнадзор опубликовал рекомендации по проведению ЕГЭ, напомнив о добровольной сдаче личных вещей и сроках экзаменов. Ведомство подчеркнуло отсутствие альтернативы ЕГЭ в ближайшие 10 лет и важность соблюдения правил для обеспечения честности и равных возможностей для всех участников.

Рособрнадзор напомнил о правилах проведения Единого государственного экзамена ( ЕГЭ ) и подчеркнул, что школьники должны добровольно сдавать все личные вещи перед началом экзамена. Согласно рекомендациям ведомства, организаторы и сотрудники, обеспечивающие порядок, не имеют права досматривать участников ЕГЭ или прикасаться к их вещам.

Все предметы должны быть переданы добровольно и самостоятельно. В случае срабатывания металлоискателя организаторы обязаны предложить школьнику передать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения или сопровождающему. Если участник отказывается, составляется акт о недопущении к экзамену. В таком случае школьник сможет сдать экзамен в резервные сроки только по решению председателя экзаменационной комиссии.

Кроме того, в Рособрнадзоре отметили, что альтернативы ЕГЭ в ближайшие 10 лет не появится. Музаев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что несмотря на недостатки, текущая модель ЕГЭ обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из всех регионов России. Также были озвучены сроки проведения экзаменов: выпускники начнут сдавать ЕГЭ не раньше 1 июня, чтобы иметь достаточно времени для подготовки. В ведомстве подчеркнули важность соблюдения всех правил, чтобы обеспечить прозрачность и справедливость процесса.

В случае нарушений будут применяться меры, предусмотренные законодательством. Родители и учащиеся могут обращаться в Рособрнадзор с вопросами и жалобами, если считают, что их права нарушены. Ведомство гарантирует объективное рассмотрение всех обращений и принятие необходимых мер





ЕГЭ Рособрнадзор Правила Сдачи Сроки Экзаменов Честность

