Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что руководство Украины и стран Европы намеренно затягивают конфликт, игнорируя возможность мирного урегулирования и интересы собственного народа.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе недавнего заседания Совета Безопасности ООН выступил с резкой критикой позиции западных стран и киевского режима в отношении текущего геополитического кризиса. Дипломат прямо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, действуя в тесной связке с большинством политических лидеров европейских государств, не демонстрирует реального желания достичь мирного урегулирования.

По мнению российского представителя, главная причина затягивания боевых действий кроется в сознательном выборе руководства Украины и Евросоюза в пользу продолжения конфронтации, а не дипломатического диалога. Небензя подчеркнул, что сложившаяся ситуация делает невозможным поиск путей к миру, пока интересы западных элит ставятся выше безопасности и благополучия простых граждан. Более того, в своем выступлении Василий Небензя отметил критический дефицит политической воли внутри самой Украины. Он констатировал отсутствие в Киеве конструктивных политических сил, способных остановить процесс превращения украинского населения в инструмент для реализации амбиций коллективного Запада. В условиях, когда жизни людей приносятся в жертву геополитическим интересам Европы, российская сторона констатирует, что украинское государство фактически утратило суверенитет в принятии самостоятельных решений. Данная оценка перекликается с недавними заявлениями других российских официальных лиц, которые указывают на стратегический тупик, в котором оказались западные архитекторы конфликта, не желающие признавать очевидную реальность и неизбежность провала своего курса. Ситуация вокруг украинского кризиса осложняется и долгосрочными прогнозами, озвученными представителями европейских военных кругов. Так, начальник генерального штаба Бельгии генерал Фредерик Вансина ранее допустил, что Евросоюз может быть заинтересован в сохранении напряженности вплоть до 2030 года, при этом открыто признавая отсутствие угрозы нападения России на страны НАТО. Это противоречит официальной риторике многих европейских политиков, которые пытаются оправдать свои действия мифической угрозой с Востока. Представители российских регионов, в частности глава парламента Крыма Владимир Константинов, неоднократно подчеркивали, что путь к миру лежит исключительно через отказ Запада от использования Украины в качестве плацдарма против России. Стабилизация региона возможна только тогда, когда европейские страны прекратят попытки дестабилизации ситуации в соседнем государстве и позволят Украине вернуться к самостоятельному развитию, свободному от внешнего контроля и милитаристских амбиций





