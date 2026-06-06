Россиянка Андреева выиграла титул на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победителем турнира Большого шлема в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Она обыграла полянку Майю Хвалинскую со счетом 6:3, 6:2.

В субботу Андреева в финале обыграла польку Майю Хвалинскую со счетом 6:3, 6:2. 19‑летняя россия нка выиграла шестой титул в одиночном разряде в карьере и впервые взяла трофей на турнирах Большого шлема.

— Я очень горжусь Миррой. Не могу этого скрывать. Мы прошли длинный путь, у нас были свои взлеты и падения. Но на этом турнире она отлично проявила себя, была сосредоточена на цели.

Я чувствую себя потрясающе. Конечно, во времена игровой карьеры мне тоже хотелось выиграть «Ролан Гаррос», но теперь я добилась этого в качестве тренера. Я не могу жаловаться на свою карьеру! Она еще молода.

Пусть она выиграла турнир Большого шлема, но ей предстоит еще многому учиться. Иногда у меня были сомнения, что она не сможет поменять некоторые моменты, которые помешают ей побеждать. Но могу только похвалить ее за то, как она развивается. У нее огромный потенциал, она может еще серьезно прибавить, — сказал испанка на пресс‑конференции.

Андреева стала восьмой россиянкой, сыгравшей в финале турнира Большого шлема в женском одиночном разряде, и четвертой, которой удалось взять титул. Теннис«Это большой успех». Песков оценил победу Андреевой на «Ролан Гаррос» Дегтярев о победе Андреевой в Париже: «Результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ»«Горжусь тобой». Мария Шарапова поздравила Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» Официальный представитель МИД Мария Захарова эмоционально отреагировала на победу Андреевой на «Ролан Гаррос»Андреева — чемпионка!

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