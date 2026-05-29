Российский фельдшер спас более 40 военнослужащих на передовой в Сумской области

📆5/29/2026 4:09 AM
Российский фельдшер, служивший в полке морской пехоты группировки «Север», с позывным Тихий, спас более 40 военнослужащих с различными ранениями, включая минно-взрывными. Он также выполнял боевые задачи по обороне Константиновки.

За четыре месяца, проведенные на передовой в Сумской области, российский фельдшер спас более 40 военнослужащих .полка морской пехоты группировки «Север» с позывным Тихий, который не только выступал в роли фельдшера, но и выполнял боевые задачи по обороне Константиновки.полка морской пехоты группировки «Север»: «В общей сложности четыре месяца провел на боевой задаче с перерывами на отдых.

По статистике, спасенных более 40 человек, кому я оказал помощь и кого успешно эвакуировал в тыловые подразделения, на следующий этап эвакуации отправил».минно-взрывными. Боец прошлым летом закончил академию и первый опыт получил, спасая военных со стрелковыми ранениями.полка морской пехоты группировки «Север»: «Один из первых боев был, где я оказывал помощь людям с огнестрельными ранениями именно от стрелкового оружия, а не от осколочных, не от дронов, не от миномета».

Морпех признался, что большой опыт по части спасения раненых он получил в самом начале своего боевого пути. Сейчас группировка войск «Север», в которой он служит, наступает одновременно сразу на нескольких направлениях и параллельно занимается созданием полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Чтобы защитить мирное население в прифронтовых городах и селах, российские бойцы ежедневно отодвигают ВСУ от государственной границы

