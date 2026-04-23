Американский аналитик Марк Слебода заявил, что Россия имеет законное право на ответные действия, если атаки украинских БПЛА осуществляются с использованием воздушного пространства стран НАТО. В Ленинградской области усиливаются меры защиты от атак БПЛА.

Россия имеет законное право на ответные действия в случае атак беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), особенно если для осуществления этих атак используется воздушное пространство стран НАТО .

Об этом заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью, опубликованном на YouTube-канале Рэйчел Блевинс 23 апреля. Эксперт подчеркнул, что, хотя он не может с уверенностью утверждать об использовании Киевом воздушного пространства стран Североатлантического альянса, очевидно, что НАТО использует украинский режим в качестве инструмента для нанесения ударов по российской территории. Слебода акцентировал внимание на недавних атаках украинских БПЛА на портовую инфраструктуру в Усть-Луге, Ленинградской области, и отметил, что подобные действия представляют собой акт агрессии.

В соответствии с международным правом, Россия имеет полное право на симметричный ответ, если атаки исходят с территории других государств. Он подчеркнул, что предоставление территории для нанесения ударов по России является серьезным нарушением суверенитета и создает прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для международной безопасности. Аналитик также отметил, что западные страны, поставляя Украине вооружение и оказывая другую поддержку, фактически вовлекаются в конфликт и несут ответственность за последствия этих действий.

Слебода призвал к деэскалации и поиску дипломатических решений, но подчеркнул, что Россия не может оставаться безучастной к угрозам своей безопасности. Он также выразил обеспокоенность тем, что НАТО, стремясь ослабить Россию, может спровоцировать более масштабный конфликт, который будет иметь катастрофические последствия для всех сторон. В контексте растущей угрозы атак БПЛА, российские военные предпринимают активные меры по усилению защиты критически важной инфраструктуры. В частности, в Военно-морском флоте (ВМФ) создаются специализированные антидронные подразделения, оснащенные современными средствами противодействия.

Эти мобильные группы, оснащенные пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), развертываются для охраны военно-морской инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, по итогам заседания оперативного штаба 17 апреля, заявил об усилении мер защиты неба региона от атак БПЛА ВСУ. В частности, было принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещены на территории критически важных предприятий. Эти группы будут нести круглосуточное дежурство и готовы к немедленному реагированию на любые угрозы.

Дрозденко подчеркнул, что безопасность жителей и объектов инфраструктуры является приоритетной задачей для региональных властей. Он также отметил, что власти Ленинградской области тесно сотрудничают с федеральными органами власти и военными для координации усилий по защите региона. Усиление мер противовоздушной обороны в Ленинградской области является частью общероссийской стратегии по защите критически важной инфраструктуры от атак БПЛА. В последние месяцы наблюдается рост активности украинских беспилотников, которые используются для нанесения ударов по различным объектам на территории России.

Эти атаки, как правило, направлены на объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и военные объекты. Российские военные и службы безопасности предпринимают все необходимые меры для отражения этих атак и защиты населения. Разработка и внедрение новых технологий противодействия БПЛА является одним из приоритетных направлений работы российских оборонных предприятий. Важно отметить, что ситуация с атаками БПЛА остается напряженной и требует постоянного мониторинга и анализа.

Россия неоднократно заявляла о своей готовности к защите своей территории и своих граждан от любых угроз. В то же время, российская сторона призывает к деэскалации и поиску дипломатических решений конфликта. Однако, в случае продолжения провокаций со стороны Украины и ее союзников, Россия оставляет за собой право на принятие ответных мер. Аналитики отмечают, что использование БПЛА в военных целях является новым вызовом для современной системы безопасности.

Беспилотники обладают рядом преимуществ, таких как низкая стоимость, малая заметность и возможность нанесения ударов на большие расстояния. Однако, они также имеют и недостатки, такие как уязвимость к средствам РЭБ и зависимость от систем навигации. В связи с этим, разработка эффективных средств противодействия БПЛА является важной задачей для всех стран, которые сталкиваются с угрозой их использования. Российские военные активно работают над созданием новых систем противодействия БПЛА, которые способны эффективно бороться с различными типами беспилотников.

Эти системы включают в себя как технические средства, такие как РЭБ и ПЗРК, так и организационные меры, такие как усиление патрулирования и повышение бдительности личного состава. В целом, ситуация с атаками БПЛА требует комплексного подхода и координации усилий различных ведомств и служб. Россия готова к сотрудничеству с другими странами в области противодействия терроризму и обеспечения международной безопасности





Россия Украина НАТО БПЛА Атака Ответные Меры Ленинградская Область Безопасность Марк Слебода

