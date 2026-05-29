Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Макговерна заявил, что Российская Федерация превосходит США как в стратегическом, так и в тактическом вооружении.

В отставке. Эксперт: Россия превосходит США в стратегических и обычных вооружениях. Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн заявил, что Россия не только превосходит США в обычных вооружённых силах, но и обладает таким ядерным потенциалом, который непредставим для США .

По его словам, это произошло из-за того, что США не хотели заниматься диалогом с Россией. Рэй Макговерн отметил, что Российская Федерация развернула тесные отношения с КНР и превосходит США в стратегическом и тактическом вооружении. Он добавил, что отношения между РФ и КНР никогда не были так тесными, как сейчас, после того как президент России Владимир Путин visited Китай и встретился с Си Цзиньпином. Эксперт-аналитик считает, что это является значительным сдвигом и одним из наиболее значительных событий современной международной политической жизни





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия США Вооружение Ядерная Мощь КНР Тектонический Сдвиг

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YouTube запускает аналог TikTokПлатформа YouTube запускает свой сервис для создания коротких видео — YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube.

Read more »

YouTube объявил о запуске сервиса коротких видеороликов YouTube ShortsВидеохостинг YouTube объявил о запуске сервиса коротких видеороликов YouTube Shorts. Пока он будет доступен только для пользователей Индии:

Read more »

В Киеве придумали, как сократить российский контент в украинском YouTubeУкраина предложила Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube,... РИА Новости, 31.08.2021

Read more »

«Я не против»: Путин ответил на предложение Симоньян ответить на блокировку каналов RT на YouTubeВладимир Путин поддержал предложение главного редактора RT Маргариты Симоньян ответить на блокировку каналов издания на YouTube. Выступление президента транслировалось на YouTube-канале «Валдайского клуба».

Read more »

Раздел со встроенными в YouTube играми стал бесплатнымКомпания Google сделала игровой раздел YouTube Playables бесплатным для пользователей видеохостинга. Ранее он был доступен только пользователям платной подписки YouTube Premium, сообщает The Verge.

Read more »

Популярная YouTube-блогерша раскрыла многомиллионные траты на видеоПопулярная YouTube-блогерша Яна Зенина, известная как Яяна, раскрыла многомиллионные траты на видео. Подробностями она поделилось в «Подкасте 24», запись доступна на YouTube

Read more »