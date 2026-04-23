Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 154 украинских беспилотников в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля над различными регионами России и акваториями морей.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о масштабном отражении ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территории России. Согласно официальному заявлению, опубликованному 23 апреля, в период с 20:00 мск 22 апреля до 07:00 мск 23 апреля дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 154 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Эта масштабная операция ПВО охватила обширную географию, включая ряд областей, граничащих с Украиной, а также территории, расположенные в глубине страны, и акватории морей. Уничтожение беспилотников было зафиксировано над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Это свидетельствует о широком радиусе действия украинских БПЛА и попытке ВСУ нанести удары по различным стратегическим и инфраструктурным объектам на территории России.

Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе систем ПВО и профессионализму военнослужащих удалось предотвратить достижение целей атаки и минимизировать возможный ущерб. Важно отметить, что данная атака стала одной из самых масштабных с начала специальной военной операции, что указывает на активизацию действий ВСУ в воздушном пространстве. Предварительный анализ указывает на использование БПЛА различных типов, что усложняло задачу для средств ПВО. В настоящее время проводится детальный анализ обломков уничтоженных беспилотников для определения их технических характеристик и установления маршрутов полета.

Эта информация будет использована для дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны и повышения ее эффективности. Помимо уничтоженных беспилотников, в ходе отражения атаки не зафиксировано серьезных разрушений или пострадавших среди гражданского населения, что является прямым результатом эффективной работы ПВО. Минобороны продолжает мониторинг воздушной обстановки и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и защиты критической инфраструктуры.

В связи с участившимися атаками на Запорожскую атомную электростанцию, рассматривается возможность ужесточения ограничений и планируется новая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для усиления контроля за ситуацией на объекте. Ранее, в тот же день, Министерство обороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 16:00 до 20:00 над территориями Брянской, Белгородской и Курской областей.

Это указывает на то, что атака ВСУ была проведена в несколько этапов и имела целью истощить ресурсы ПВО и проверить ее реакцию. В целом, события прошедшей ночи демонстрируют эскалацию напряженности в приграничных регионах и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны. Военные эксперты отмечают, что ВСУ, вероятно, используют беспилотники для разведки, нанесения точечных ударов и создания паники среди населения. В связи с этим, особое внимание уделяется защите критической инфраструктуры, такой как электростанции, транспортные узлы и военные объекты.

Минобороны РФ регулярно информирует общественность о ситуации в зоне специальной военной операции и предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности. В настоящее время проводится работа по восстановлению поврежденных объектов и оказанию помощи пострадавшим. Власти приграничных регионов также принимают меры по укреплению безопасности и повышению готовности к возможным новым атакам. Особое внимание уделяется организации системы оповещения и эвакуации населения в случае угрозы.

В целом, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Российские военные продолжают выполнять поставленные задачи по защите территории страны и обеспечению безопасности гражданского населения. Успешное отражение ночной атаки БПЛА свидетельствует о высокой эффективности системы ПВО и профессионализме военнослужащих, задействованных в ее обеспечении. Минобороны РФ заявляет о готовности к дальнейшему отражению любых угроз и обеспечению безопасности страны





