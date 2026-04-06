Россия и Египет обсуждают создание зернового хаба: подробности

📆4/6/2026 10:41 PM
Москва и Каир ведут переговоры о создании зернового хаба в Египте, направленного на укрепление продовольственной безопасности и расширение торговых отношений в сфере агропромышленного комплекса. Проект предусматривает участие российских трейдеров и учитывает опыт предыдущих зерновых сделок.

Дипломатические источники сообщают о продвижении переговоров между Россией и Египтом относительно создания нового зерно вого хаб а. Вопрос о деталях проекта находится в стадии активной проработки, которая, по заверениям, будет развиваться динамично. Привлечение других государств к реализации данного проекта не планируется, что подчеркивает стратегическое партнерство между Москвой и Каиром в сфере продовольственной безопасности.

По словам источника, российская сторона уже сейчас играет ключевую роль в обеспечении продовольственных потребностей Египта, покрывая около восьмидесяти процентов импорта пшеницы. Эта тесная связь между странами в зерновом вопросе является фундаментом для дальнейшего сотрудничества. Российские трейдеры, имеющие опыт работы в египетских портах и владеющие там инфраструктурой, будут задействованы в создании хаба. Понимание относительно местоположения хабов уже имеется, что свидетельствует о готовности к реализации проекта. Предполагается, что новый зерновой хаб будет направлен на укрепление продовольственной безопасности обеих стран и на расширение торговых отношений в сфере агропромышленного комплекса. Этот шаг рассматривается как ответ на текущую ситуацию на мировом зерновом рынке и стремление России укрепить свои позиции в качестве надежного поставщика продовольствия. \История вопроса уходит корнями в зерновую сделку, известную как Черноморская зерновая инициатива, заключенную в июле 2022 года. Эта сделка, осуществленная при посредничестве ООН и Турции, предусматривала создание безопасного морского коридора для экспорта украинского зерна и сельхозпродукции, а также обеспечение беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Совместный координационный центр в Стамбуле осуществлял инспекцию судов для предотвращения контрабанды оружия. Несмотря на неоднократное продление, зерновая сделка прекратила свое действие в июле 2023 года из-за невыполнения обязательств по снятию ограничений с российского экспорта. Россия неоднократно подчеркивала неэффективность механизма в части обеспечения доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки, что стало ключевым фактором отказа от продления сделки. Нынешний проект создания зернового хаба в Египте рассматривается как альтернатива и инструмент укрепления продовольственной безопасности в регионе, а также как способ расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и Египтом в сфере агропромышленности. Решение о создании хаба – это стратегический шаг, учитывающий опыт прошлых договоренностей и направленный на обеспечение стабильных поставок зерна в Египет. Российская сторона стремится обеспечить долгосрочные и надежные партнерские отношения в сфере продовольствия, учитывая стратегическую важность этой отрасли.\В контексте текущей геополитической ситуации и перебоев в поставках продовольствия, создание зернового хаба приобретает особую актуальность. Египет, как один из крупнейших импортеров зерна, заинтересован в диверсификации источников поставок и обеспечении продовольственной безопасности своего населения. Россия, со своей стороны, стремится укрепить свои позиции на мировом зерновом рынке и расширить географию поставок. Данный проект является свидетельством стремления России и Египта к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на доверии и долгосрочных интересах. Создание хаба позволит не только обеспечить стабильные поставки зерна, но и создать новые возможности для развития бизнеса в сфере логистики, хранения и переработки зерна. Эксперты отмечают, что подобный проект может оказать положительное влияние на региональную экономику, способствуя созданию рабочих мест и росту торговли. Важно подчеркнуть, что данная инициатива, в отличие от зерновой сделки, предполагает двустороннее сотрудничество, исключающее участие третьих стран, что может способствовать более быстрому и эффективному решению поставленных задач. Таким образом, создание зернового хаба в Египте является стратегически важным шагом, направленным на укрепление продовольственной безопасности, расширение торгово-экономического сотрудничества и повышение роли России на мировом зерновом рынке

