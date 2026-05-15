Российский подводный беспилотник 'Посейдон' может уничтожать прибрежные города и вызывать цунами

Российский подводный беспилотник 'Посейдон' с ядерной энергетической установкой способен не только уничтожать авианосные ударные группы, но и стирать с лица земли прибрежные города потенциального противника, вызывая катастрофические цунами. О боевых возможностях уникальной системы aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикации западной прессы о новом носителе этого оружия - атомной подводной лодке 'Хабаровск'.

О боевых возможностях уникальной системы aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя публикации западной прессы о новом носителе этого оружия - атомной подводной лодке 'Хабаровск'. По словам Кнутова, в мире на данный момент не существует аналогов российского глубоководного аппарата. Показанный ранее Китаем похожий образец, как выяснилось позже, не оснащался ядерным реактором, что делает его характеристики на несколько порядков скромнее. Российская разработка же получила не только компактную атомную энергоустановку, обеспечивающую огромную дальность и скорость хода, но и мощную термоядерную боевую часть.

'Аппарат может двигаться с достаточно большой скоростью, причём на подходе к цели эта скорость способна увеличиваться почти до 150 километров в час за счёт эффекта аккретации. Боевая часть может быть разной, но, по западным оценкам, её мощность способна достигать двух мегатонн. Это очень мощный боеприпас. Если такой аппарат подрывается под авианосцем и кораблями охранения, они гарантированно выводятся из строя либо уничтожаются', — пояснил Юрий Кнутов.

Однако основной задачей 'Посейдона' эксперт назвал удары по военно-морским базам и прибрежной инфраструктуре. Подводный взрыв подобной силы порождает гигантскую волну, которая практически полностью смывает все объекты на берегу, включая пришвартованные у пирсов корабли. Особую угрозу аппарат представляет для городов, расположенных в устьях крупных рек, таких как Лондон или Париж. Волна, поднимаясь вверх по руслу на десятки километров, приводит к тотальным разрушениям.

Кнутов подчеркнул, что истинный апокалиптический потенциал 'Посейдона' раскрывается при залповом применении. Он сослался на современные исследования, опровергающие старые выводы девяностых годов прошлого века о неэффективности подобных цунами из-за гашения волн рельефом дна.

'Если взорвать две-три торпеды одновременно, возникает эффект конвергенции - наложения волн друг на друга. Компьютерное моделирование доказывает, что в этом случае последствия цунами становятся катастрофическими. Учитывая, что, например, 80 процентов населения США проживает в городах на побережье Тихого и Атлантического океанов, это оружие несёт колоссальную угрозу', — заявил военный эксперт. Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно охарактеризовал российские разработки - подводный беспилотник 'Посейдон' и ракету 'Буревестник' - как запредельные.





