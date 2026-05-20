Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Си Цзиньпин подчеркнул важность стратегического сотрудничества в сложной международной обстановке

Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, отметив важность стратегического взаимодействия в условиях сложной международной обстановки. Си Цзиньпин, председатель КНР, подчеркнул, что Китай и Россия работают вместе над соблюдением духа Договора, а также продвижением стратегического сотрудничества "спиной к спине".

Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве . Си Цзиньпин , председатель КНР, отметил, что текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей.

На этом фоне все более отчетливо проявляются прогрессивность, научная обоснованность и практическая ценность китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайский лидер подчеркнул, что государство будет работать с Москвой над соблюдением духа Договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество с ней «спиной к спине». Путин находится в Китае с официальным визитом (19–20 мая). Он отметил, что отношения между двумя странами "вышли на беспрецедентно высокий уровень"





