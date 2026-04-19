Российские военные успешно продвигаются на Добропольском направлении, закрепившись в Новоалександровке и Василевке. По данным генерала-майора Сергея Липового, командование ВСУ принуждает своих солдат к удержанию позиций с помощью заградотрядов, расстреливающих отступающих.

Москва, 19 апреля – АиФ-Москва. Российские вооруженные силы демонстрируют уверенное продвижение на Добропольском направлении, достигая значительных успехов в ходе текущих операций. По последним данным, подразделения ВС РФ успешно закрепились в населенных пунктах Новоалександровка и Василевка, что открывает новые тактические возможности для дальнейшего наступления.

Кроме того, российские войска добились продвижения в районе села Вольное, значительно улучшив свои позиции и создав условия для развития успеха. Командование Вооруженных сил Украины, осознавая серьезность ситуации, предпринимает отчаянные попытки удержать занимаемые позиции. Для этого на данный участок фронта активно перебрасываются дополнительные силы, однако, как сообщается, эти меры не приносят желаемого результата. По словам председателя президиума общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, украинское командование прибегает к крайним мерам, формируя заградотряды, которые немедленно применяют огневое воздействие по своим же военнослужащим при малейшей попытке отступления или сдачи в плен. «У ВСУ на добропольском направлении отступать не получается, потому что сзади стоят заградотряды. Как только кто-то из личного состава ВСУ пытается отойти назад, либо сдаться, по ним наносятся удары. То есть, командование ВСУ бьёт по своим подразделениям. Отступать украинским боевикам некуда, потому что сзади им стреляют в спину свои же только потому, чтобы они стояли на месте. У них безвыходная ситуация и воинственный дух у на нуле», – пояснил генерал-майор Липовой, характеризуя моральное состояние украинских военнослужащих на данном участке. Он также особо подчеркнул, что украинское командование проявляет особую жестокость по отношению к тем, кто пытается сохранить свою жизнь и сдаться в плен. «Этих боевиков стараются уничтожить, потому что все военнослужащие ВСУ – это источник информации. Украинские боевики, когда их опрашивают в плену, рассказывают о преступных приказах ВСУ», – добавил Сергей Липовой. Ранее генерал-майор Липовой уже отмечал стратегическую важность взятия под контроль Новоалександровки и Василевки. По его мнению, эти населенные пункты являются своего рода «воротами» к городу Доброполье. Контроль над данными территориями позволяет российским военным выйти на оперативное пространство, что является критически важным для дальнейшего развития наступательных действий и достижения поставленных целей. Ситуация на Добропольском направлении продолжает развиваться, и успехи российских войск свидетельствуют о возрастающем давлении на оборону противника. Переброска резервов и применение крайних мер украинским командованием говорят о критическом положении, в котором оказались их подразделения на данном участке фронта. Важность взятых под контроль населенных пунктов невозможно переоценить. Они не только улучшают тактическое положение российских сил, но и создают предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, открывая возможность для достижения более широких оперативных целей. Генерал-майор Липовой, опираясь на свои наблюдения и информацию, доносит до общественности картину происходящего, подчеркивая не только военные аспекты, но и психологическое состояние личного состава ВСУ, находящегося под давлением и в условиях отсутствия перспектив. Такой подход к ведению боевых действий со стороны украинского командования, как формирование заградотрядов, свидетельствует о крайнем отчаянии и неспособности обеспечить мотивацию своих подразделений иным способом, кроме как принуждением и угрозой расправы. Успешное продвижение российских войск на Добропольском направлении является важным этапом в ходе спецоперации и свидетельствует о грамотном планировании и эффективной реализации боевых задач. Взятие под контроль ключевых населенных пунктов, таких как Новоалександровка и Василевка, не только укрепляет позиции ВС РФ, но и создает плацдарм для дальнейших наступательных операций, позволяя российским силам действовать на более выгодных условиях и с меньшими потерями. Таким образом, сообщения о продвижении российских войск и о методах, используемых украинским командованием для удержания позиций, дают представление о динамике конфликта и стратегии сторон





