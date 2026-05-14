Роскомнадзор планировал заблокировать VPN на 92% к 2030 году, как это было прописано в документах, которые исчезли с сайта Роскомнадзора. Эти документы описывали порядок предоставления субсидий, заложенных в федеральном бюджете на обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета.

С сайта Роскомнадзор а исчезли документы о предоставлении субсидий "Главному радиочастотному центру" (ГРЧЦ, подведомственное предприятие РКН), в которых была прописана задача заблокировать VPN на 92% к 2030 году.

Сейчас этих файлов нет, обнаружил The Bell. В документах описывался порядок предоставления субсидий, заложенных в федеральном бюджете "на обеспечение функционирования автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента интернета" (АСБИ). АСБИ — это система, которая управляет ТСПУ (техническими средствами противодействия угрозам). Именно это оборудование позволяет Роскомнадзору блокировать сайты и сервисы в Рунете





