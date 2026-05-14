Россия не намерена 'замыкаться в себе', а нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, заявил Путин

📆5/14/2026 12:27 PM
📰aifonline
Российский лидер Владимир Путин выступил на X съезде Союза машиностроителей РФ и заявил, что Россия, укрепляя технологический суверенитет, не собирается 'замыкаться в себе', а нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Он также отметил, что вызовы, с которыми столкнулась страна, доказали, что ей важно самой производить критически важную продукцию и призвал особое внимание обратить на повышение скорости принятия решений в промышленности.

Россия , укрепляя технологический суверенитет , не намерена ' замыкаться в себе ', она нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на X съезде Союза машиностроителей РФ.

Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами. При этом вызовы, с которыми столкнулась страна, доказали, что ей важно самой производить критически важную продукцию, отметил Путин. Среди принципов, на которых будет происходить укрепление суверенитета страны в сфере обороны и безопасности, Путин отметил 'максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций'.

Он также указал на необходимость анализировать лучший зарубежный опыт нужно для внедрения инноваций. Президент РФ призвал особое внимание обратить на повышение скорости принятия решений в промышленности, так как, подчеркнул он, у России нет права отставать от конкурентов.

