Российский лидер Владимир Путин выступил на X съезде Союза машиностроителей РФ и заявил, что Россия, укрепляя технологический суверенитет, не собирается 'замыкаться в себе', а нацелена на взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Он также отметил, что вызовы, с которыми столкнулась страна, доказали, что ей важно самой производить критически важную продукцию и призвал особое внимание обратить на повышение скорости принятия решений в промышленности.

Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами. При этом вызовы, с которыми столкнулась страна, доказали, что ей важно самой производить критически важную продукцию, отметил Путин. Среди принципов, на которых будет происходить укрепление суверенитета страны в сфере обороны и безопасности, Путин отметил 'максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций'.

Он также указал на необходимость анализировать лучший зарубежный опыт нужно для внедрения инноваций. Президент РФ призвал особое внимание обратить на повышение скорости принятия решений в промышленности, так как, подчеркнул он, у России нет права отставать от конкурентов.





