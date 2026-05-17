Россияне на чемпионате Европы по самбо завоевали 20 медалей, 13 из которых высшей пробы

Россияне на чемпионате Европы по самбо завоевали 20 медалей, 7 из которых были высшей пробы. Россияне выиграли турнир, заняв первое место в общем медальном зачете.

Аслан Джиоев / Фото: © Всероссийская федерация самбо 17 мая завершился чемпионат Европы по самбо. Во второй соревновательный день россия не продолжили доминировать на ковре, выиграв еще девять медалей, семь из которых были высшей пробы.

Несложно догадаться, что с таким урожаем наград сборная России выиграла турнир, заняв первое место в общем медальном зачете.17 мая на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси состоялась очередная серия финальных схваток. Российские атлеты, выступающие на турнире под национальным флагом, квалифицировались в семь финалов из 11 возможных. Без финалов, но с медалями остались Али Куржев, выступавший в весе до 79 кг в боевом самбо и представитель спортивного самбо Вадим Дедов (58 кг).

В финалах первой из россиянок на ковре появилась Эльмира Кахраманова, выступавшая в категории до 54 кг. Ее соперницей в стала украинка Снежанна Плищ. Начало для чемпионки мира и Европы из нашей страны получилось не слишком удачным. Впрочем, отставание в один балл не было критичным.

Украинка собирала пассивы и вскоре уже Эльмира вышла вперед. Броски в концовке установили окончательный счет 4:1 в пользу представительницы России. Далее пришел черед Шейх-Мансура Хабибулаева побороться за золото чемпионата Европы в боевом самбо. Соперником россиянина по финалу в весе до 64 кг был Маис Нерсесян из Армении.

Схватка началась с обменов ударами, а первую оценку в борьбе получил армянский спортсмен. Но россиянин быстро исправил ситуацию, поведя в счете 3:1, а через некоторое время нашел возможность закончить все досрочно удушающим приемом. Екатерину Дорошенко в финальном поединке в весовой категории до 65 ждала принципиальная соперница — Даниэла Ждан из Белоруссии. Девушки уже встречались на ковре в финале чемпионата мира-2024 года, тогда сильнее была белорусская самбистка.

На турнире в Грузии россиянка смогла взять реванш: на последней минуте нашла возможность исполнить бросок с колен через спину, заработала четыре балла и одержала уверенную победу. Еще более уверенной получилась победа россиянина Андрея Корнеева над украинцем Романом Трущем. Поединок в финале весовой категории до 71 кг закончился досрочно. Российский борец начал активно, быстро заработал оценку, затем исполнил два броска, каждый из которых тянул на четыре балла.

И практически за минуту всё закончил со счетом 9:0. Другая российско-украинская дуэль состоялась у женщин в финале до 80 кг. Дарья Речкалова потратила всего 30 секунд, чтобы расправиться с украинской спортсменкой Галиной Ковальской. За это время россиянка сумела забрать руку соперницы и сделала болевой прием.

В заключительном поединке турнира в дисциплине боевое самбо встречались Магомед Гасанов из России и Леонид Меликян из Армении. Конкурентным финал в весовой категории до 98 кг назвать было сложно. Наш спортсмен перебивал оппонента, до бросков дело так и не дошло. Представитель Армении проиграл досрочно, но, кажется, был очень рад и серебряной награде.

В категории свыше 98 кг в спортивном самбо за золота чемпионата Европы боролись россиянин Аслан Джиоев и Виктор Реско из Латвии. Поединок получился тягучим, обилия результативных действий болельщики так и не дождались. Судьбу золота решили два пассива у латвийца — со счетом 1:0 выиграл наш борец. По итогам дня сборная России выиграла еще семь золотых и две бронзовые медали.

С учетом побед в предыдущий день всего получилось 20 наград, 13 из них высшей пробы. Соперничать в медальном зачете с нашей национальной командой, конечно же, никто не смог. Это без каких-либо оговорок настоящий триумф. Что особенно радует, под флагом страны





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Россия Чемпионат Европы По Самбо Самбо Медали Золотые Медали Бронзовые Медали Эльмира Кахраманова Аслан Джиоев Магомед Гасанов Виктор Реско Боевое Самбо Спортивный Самбо

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Японская фармкомпания Kissei Pharmaceutical информирует о жизни 20 пациентов от таблетки Табнеос, лечащей васкулитЯпонская фармкомпания Kissei Pharmaceutical сообщает о гибели примерно 20 пациентов, которые принимали препарат Табнеос, предназначенный для лечения васкулита. В настоящее время устанавливается причинно-следственная связь между приемом препарата и летальными исходами. Кроме того, они сообщают о серьезных побочных эффектах, включая летальный исход в 13 случаях из 22 случаев синдрома исчезновения желчных протоков.

Read more »

Соединенные Штаты профинансировали создание 13 биологических лабораторий на УкраинеЧтобы узнать подробности, читайте весь текст.

Read more »

Герасимов: 20-я армия активно наступает в Харьковской областиПосле освобождения ЛНР 20-я армия группировки войск «Запад» наступает на Харьковскую область.

Read more »

Mirror: Трамп уехал из Китая практически с пустыми рукамиТрамп находился с официальным визитом в Китае с 13 по 15 мая.

Read more »

Гвардиола выиграл 20-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 годаПеп Гвардиола выиграл 20-й трофей во главе «Манчестер Сити».

Read more »

Экстрада সিмун Макгрегор обыграл Холлоуэя 13 лет назад в UFCЭкстрада Симун Макгрегор проиграл в последнем поединке Макса Холлоуэя единогласным решением на турнире UFC Fight Night. Узнайте подробности и другие новости MMA на SportBox.ru

Read more »