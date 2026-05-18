Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия перешла от этапа простого замещения ушедших западных продуктов к фазе активной разработки и внедрения собственных решений. Он также отметил, что площадка ЦИПР объединяет ключевых заказчиков и разработчиков из различных отраслей, а также экспертов и представителей государственных структур.

Москва, 18 мая - АиФ-Москва. Премьер-министр Михаил Мишустин, обращаясь к участникам пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), заявил, что Россия перешла от этапа простого замещения ушедших западных продуктов к фазе активной разработки и внедрения собственных решений.

"Мы больше не пытаемся просто подобрать аналоги тому, что покинуло рынок. Мы теперь сами создаем и внедряем собственные технологии", – подчеркнул глава правительства в приветственном слове. Он также отметил, что площадка ЦИПР по традиции объединяет ключевых заказчиков и разработчиков из различных отраслей, а также экспертов и представителей государственных структур. Все эти люди, по словам Мишустина, вносят значительный вклад в достижение стратегической цели, поставленной президентом, – укрепление технологической независимости страны от иностранного софта.

Мишустин пояснил, что ускорить этот переход позволили индустриальные центры компетенций, созданные во всех основных секторах промышленности. Благодаря этим центрам, отметил он, был организован принципиально новый формат взаимодействия между ведущими компаниями отраслей и разработчиками программного обеспечения.

"Крупные заказчики смогли четко сформулировать свои потребности в цифровых продуктах, а разработчики получили стабильный и понятный заказ на долгую перспективу", – добавил премьер. Премьер-министр также обратил внимание на то, что компании, занимающиеся выпуском софта, оперативно адаптировали свои существующие продукты под конкретные запросы предприятий, с учетом их уникальной отраслевой специфики.

"Результат этой работы налицо: сотни промышленных систем уже внедрены и управляют цехами, логистикой, многие выходят в серийное производство. Хочу поблагодарить всех, кто проявил высокий профессионализм и помог добиться таких результатов", – завершил свое выступление Михаил Мишустин. Оцените материал ПолитикаМихаил Мишусти





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Цифровая Индустрия Промышленной России XI Конференция Премьер-Министр Михаил Мишустин Активная Разработка И Внедрение Собственных Ре Закупки Программного Обеспечения Индустриальные Центры Компетенций Формат Взаимодействия Между Ведущими Компаниям Оперативно Адаптированные Продукты Под Конкрет

United States Latest News, United States Headlines