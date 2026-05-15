Россияне готовы учитывать ЗОЖ-привычки партнера

Совместное исследование дейтингового сервиса Twinby и фонда борьбы с инсультом ОРБИ показало, что 44 процента женщин и 47,3 процента мужчин готовы отказаться от спиртного ради партнера, если тот негативно относится к алкоголю. Также исследование показало, что большинство россиян готовы к первому свиданию без алкоголя.

Почти половина опрошенных россиян оказалась готова учитывать ЗОЖ-привычки своего потенциального партнера, показало совместное исследование дейтингового сервиса Twinby и фонда борьбы с инсультом ОРБИ, в котором приняли участие 3 525 респондентов со всей страны.

С его результатами ознакомилась «Лента.ру». В опросе участвовали 36,6 процента женщин и 63,4 процента мужчин. На основании их ответов аналитики пришли к выводу, что 44 процента женщин и 47,3 процента мужчин готовы отказаться от спиртного ради партнера, если тот негативно относится к алкоголю. При этом 60 процентов опрошенных выразили желание активно помогать второй половинке, если та решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него.

Также исследование показало, что большинство россиян готовы к первому свиданию без алкоголя. Значительная доля респондентов считает, что главное при знакомстве — комфортная обстановка и возможность непринужденно пообщаться. Лишь 4 процента опрошенных назвали алкоголь обязательной частью идеальной первой встречи, и только менее 1 процента опрошенных откажутся прийти на первое свидание, если на нем не будет алкоголя. Аналитики выяснили, что приверженность здоровым привычкам все чаще воспринимается как важная часть отношений: 78,5 процента опрошенных убеждены, что общие ЗОЖ‑привычки сближают пару.

При этом женщины проявляют особую внимательность к тому, как часто партнер употребляет алкоголь — безразличие демонстрируют менее 1 процента, в то время как среди мужчин доля равнодушных в несколько раз выше (4,6 процента)





