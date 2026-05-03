Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в весенний дачный сезон

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о росте случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в весенне-летний период. Заболевание передаётся через грызунов и может привести к тяжёлым последствиям. Эксперты рекомендуют соблюдать меры профилактики для защиты от инфекции.

С наступлением весеннего дачного сезона в России растёт опасность заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая передаётся через грызунов. Об этом предупредили специалисты Роспотребнадзор а.

Это тяжёлое инфекционное заболевание поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, лёгкие и другие органы, вызывая серьёзные осложнения. Основными переносчиками вируса являются рыжие полёвки и другие мышевидные грызуны. Вирус способен выживать в холодных условиях и на загрязнённых поверхностях, а эффективной вакцины от него пока не существует. Для снижения риска заражения эксперты рекомендуют перед началом дачного сезона тщательно проветривать помещения и просушивать вещи на солнце, так как ультрафиолетовые лучи уничтожают вирус.

Уборку следует проводить в защитных масках и перчатках. Врачи также советуют избегать контакта с грызунами и их экскрементами, а при появлении симптомов (лихорадка, головная боль, боли в пояснице, кровотечения) срочно обращаться за медицинской помощью. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что заболеваемость ГЛПС имеет сезонный характер и чаще всего регистрируется в весенне-летний период. В некоторых регионах России, где распространены грызуны, риск заражения особенно высок.

Медики подчёркивают, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно снизить тяжесть заболевания. В связи с этим населению рекомендуется соблюдать меры профилактики и быть внимательными к своему здоровью





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Геморрагическая Лихорадка Почечный Синдром Грызуны Роспотребнадзор Профилактика

United States Latest News, United States Headlines