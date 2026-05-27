Российские цены на новую версию большого пикапа Foton
FotonTunland V9Бензиновый Двигатель
Автомобиль уже добрался до дилерских центров марки Foton объявил российские цены на новую версию большого пикапа. Официальный дистрибьютор автомобилей китайского бренда в России, компания АО «МБ Рус», объявила старт продаж пикапа Tunland V9 с бензиновым двигателем.

Россиянам модель предложена в единственном комплектации «Эмоушн», говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru. Размеры грузовика составляют 5617 х 2090 х 1955 мм в длину, ширину и высоту соответственно, грузоподъёмность равна 730 кг. Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный, с блокировкой дифференциала заднего моста. Расход топлива в смешанном цикле составляет 11,6 литра бензина на 100 км пути.

Автомобиль оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, подогревом и вентиляцией сидений, беспроводной зарядкой для смартфона, встроенным видеорегистратором

Foton представила в РФ новую модель Tunland V9
Китайская компания Foton в рамках выставки ComVex-2024, которая открылась 28 мая, в Москве представила новый пикап Tunland V9 для российского рынка. Об этом сообщила пресс-служба «Фотон Мотор».Foton Tunland V9 станет вторым пикапом в модельной линейке бренда в РФ после Tunland G7. Длина новинки составляет 5617 мм при колесной базе 3355 мм.
В России китайские пикапы Foton подешевели на полмиллиона рублей
В России ценник на китайские пикапы Foton Tunland G7 упал почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru.
Названы пять недостатков китайского пикапа Foton Tunland
Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал об особенностях пикапа Foton Tunland. Один из минусов — отсутствие механической коробки передач.
В России начались продажи двух новых китайских пикапов
Foton начал продажи в России пикапов Tunland V7 и V9
Foton планирует представить в России гибридный пикап
Компания Foton рассматривает возможность вывода на российский рынок гибридного пикапа. Об этом корреспонденту «Известий» 23 апреля рассказал бренд-директор Foton в АО «МБ РУС» официального дистрибутора марки в России Александр Паршутин.Речь идет о Foton Tunland серии V. Сейчас в России представлено две модели из этой линейки — V7 и V9.
Дубль девять: изучаем особенности российского и китайского пикапов
На тесте «Известий» Sollers ST9 и Foton Tunland G9
