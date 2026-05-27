Российские цены на новую версию большого пикапа Foton

Официальный дистрибьютор Foton в России, компания АО «МБ Рус», объявила старт продаж пикапа Tunland V9 с бензиновым двигателем. Россиянам модель предложена в единственном комплектации «Эмоушн». Размеры грузовика составляют 5617 х 2090 х 1955 мм в длину, ширину и высоту соответственно, грузоподъёмность равна 730 кг. Под капотом новинки установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель на 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод — полный, с блокировкой дифференциала заднего моста. Расход топлива в смешанном цикле составляет 11,6 литра бензина на 100 км пути. Автомобиль оснащается 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, медиасистемой с сенсорным экраном, камерами кругового обзора, двухзонным климат-контролем с функцией очистки воздуха, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, подогревом и вентиляцией сидений, беспроводной зарядкой для смартфона, встроенным видеорегистратором.

