Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Также сообщается о применении новой системы РЭБ для перехвата дронов.

Российские средства противовоздушной обороны ( ПВО ) в течение дня 28 апреля продемонстрировали высокую эффективность в отражении атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, было обнаружено и уничтожено в общей сложности 22 беспилотника самолетного типа, представлявших угрозу для различных регионов страны.

Операции по перехвату и ликвидации дронов осуществлялись в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Целями атак стали Белгородская и Курская области, Республика Крым, а также акватория Черного моря. Этот инцидент является частью серии недавних попыток со стороны украинских вооруженных сил (ВСУ) использовать БПЛА для нанесения ударов по территории России. Ранее в тот же день, Минобороны РФ сообщило о сбитии 186 украинских беспилотников за прошедшую ночь, что свидетельствует о значительном увеличении интенсивности атак.

Кроме того, вечером 27 апреля было ликвидировано 30 БПЛА ВСУ над аналогичными территориями – Белгородской и Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Постоянное увеличение количества перехваченных и уничтоженных беспилотников подчеркивает эффективность развернутой системы ПВО и готовность российских вооруженных сил к отражению угроз. Важно отметить, что российские военные не только физически уничтожают дроны, но и активно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации их активности.

Новая система РЭБ, о которой также сообщало Минобороны, способна подменять сигналы управления БПЛА, фактически вводя операторов противника в заблуждение и направляя беспилотники в зону действия ПВО, где они становятся легкой мишенью. Эта технология позволяет эффективно использовать уязвимости в системах управления БПЛА, значительно повышая шансы на их перехват и уничтожение. Применение РЭБ в сочетании с традиционными средствами ПВО создает многоуровневую систему защиты, способную эффективно противостоять массированным атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Успешные действия российских ПВО и РЭБ демонстрируют высокий уровень технической оснащенности и профессиональной подготовки личного состава, обеспечивая безопасность российских регионов и гражданского населения. Ситуация требует постоянного мониторинга и совершенствования системы противовоздушной обороны для адаптации к изменяющимся тактикам и технологиям противника. Минобороны РФ продолжает информировать общественность о развитии ситуации и предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности страны. Анализ данных о перехваченных и уничтоженных БПЛА позволяет выявлять закономерности в действиях противника и разрабатывать более эффективные стратегии противодействия.

В частности, изучаются маршруты полетов, время атак и типы используемых беспилотников, что позволяет оптимизировать размещение средств ПВО и РЭБ, а также совершенствовать тактику их применения. Помимо этого, ведется работа по усилению защиты критически важной инфраструктуры от возможных атак с использованием БПЛА. Это включает в себя установку дополнительных средств ПВО и РЭБ, а также проведение учений по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целом, российские вооруженные силы демонстрируют высокий уровень готовности к отражению угроз, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов, и предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и ее граждан





