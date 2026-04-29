Россия и Беларусь начали обмениваться данными о призывниках: выезд за границу становится невозможным

Правозащитники предупреждают, что призывники с повестками могут столкнуться с проблемами при попытке выехать через Беларусь. Эксперты считают, что Россия и Беларусь начали обмениваться данными из электронного реестра повесток, что делает выезд для призывников практически невозможным.

В России и Беларуси участились случаи задержания призывников с повестками на границе. Как сообщает правозащитник Тимофей Васькин, это может стать массовой практикой. В частности, житель Санкт-Петербурга столкнулся с проблемами при попытке выехать через Беларусь .

Сначала его сняли с автобуса на сухопутной границе, затем не пустили на рейс в Минске. При этом никаких документов о запрете выезда не предъявляли — все сообщения были устными. Эксперты считают, что Россия и Беларусь начали обмениваться данными из электронного реестра повесток, что делает выезд для призывников практически невозможным. Ранее Беларусь считалась безопасным маршрутом для выезда, но теперь проверки участились.

Правозащитники предупреждают, что такие случаи могут стать массовыми, особенно после того, как процессы будут отлажены. Артем Клыга, юрист, отмечает, что система будет настраиваться постепенно, и пока есть шанс выехать, но со временем ограничения станут более жесткими. Он также подчеркивает, что призывники не должны путаться с дезертирами или запасниками, так как их ситуация регулируется по-другому. В апреле в России начали отправлять срочников в армию в рамках «вечного» призыва.

Для призывников, получивших повестку, выход один — явиться в военкомат. Обжаловать повестку можно, но это срабатывает только в определенных случаях, например, если у человека есть отсрочка. В противном случае ограничения снимут только после личного визита в военкомат. Эксперты советуют призывникам обращаться к юристам и правозащитникам для разработки плана действий.

Также можно попробовать отправить представителя по повестке, но шансы на успех невысоки. В случае неудачи придется разбираться с ситуацией на территории России, так как выезд за границу становится все более сложным. Правозащитники предупреждают, что призывники могут оказаться запертыми в стране, и им придется решать свои проблемы под угрозой призыва на срочную военную службу. В апреле в российскую армию начали отправлять срочников — впервые в рамках «вечного» призыва, который действует с этого года.

Для этой категории, по сути, ничего не меняется. Призывников с дезертирами, действующими военнослужащими или запасниками Артем Клыга призывает не путать: «Запреты, которые есть у военнослужащих, в том числе на выезд из страны, в электронном реестре воинского учета не отражаются. Поэтому вряд ли ситуация изменится для тех, кто дезертирует из российской армии. Запасники в реестре учтены, но их по закону запрет на выезд не касается»





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines