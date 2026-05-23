Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Роспотребнадзор: несоответствия обязательным физико-химическим показателям в винах и коньяке

Россия News

Роспотребнадзор: несоответствия обязательным физико-химическим показателям в винах и коньяке
РоспотребнадзорВиныКоньяк
📆5/23/2026 11:58 AM
📰dw_russian
73 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 81% · Publisher: 63%

Роспотребнадзор обнаружил несоответствия обязательным физико-химическим показателям в красном полусладком вине "Гетап Вернашен", белом сухом вине "Веди Алко", Армянском коньяке 5 звезд" и коньяке "Шахназарян ХО". Кроме этого были введены ограничения на ввоз цветов из Армении.

По заявлению Роспотребнадзор а, лабораторный контроль выявил несоответствия обязательным физико-химическим показателям в красном полусладком вине "Гетап Вернашен", белом сухом вине "Веди Алко", Армянском коньяк е 5 звезд" и коньяк е "Шахназарян ХО".

- проверка якобы показала, что ее химический состав не соответствует маркировке и превышает допустимый уровень содержания гидрокарбонат-ионов. Кроме этого были введены ограничения на ввоз цветов из Армении, объяснив это необходимостью "защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России". Российские власти на протяжении многих лет практикуют запреты на ввоз продуктов из стран, с которыми ухудшаются отношения. Ограничения на армянские товары вводятся на фоне охлаждения отношений с Ереваном - Москва обвиняла Армению в "недружественных шагах" после визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу жаловался на "намеренное ухудшение условий для российских экономических операторов". Путин, комментируя стремление Армении в Евросоюз, призывал Ереван помнить о судьбе. Первый в истории саммит ЕС - Армения прошел в Ереване 5 мая. А уже 7 июня в стране состоятся парламентские выборы - под знаком сближения с Евросоюзом и охлаждения отношений с Москвой.

Досье DW. Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась.

Галерея DW. Планы АдГ: русский в школах, выдворяемых мигрантов в тюрьму. Российский "теневой флот" - одна из угроз для Испании. Саммит Путина и Си: чего ждать от переговоров в Пекине

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

dw_russian /  🏆 9. in RU

Роспотребнадзор Вины Коньяк Несоответствия Ограничения На Ввоз Россия Армения Охлаждение Отношений Президент Украины Международный Суд Премьер Армении Военные Действия В Карабахе Саммит ЕС - Армения Парламентские Выборы В Армении

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 14:58:52