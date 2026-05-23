Роспотребнадзор: несоответствия обязательным физико-химическим показателям в винах и коньяке

По заявлению Роспотребнадзор а, лабораторный контроль выявил несоответствия обязательным физико-химическим показателям в красном полусладком вине "Гетап Вернашен", белом сухом вине "Веди Алко", Армянском коньяк е 5 звезд" и коньяк е "Шахназарян ХО".

- проверка якобы показала, что ее химический состав не соответствует маркировке и превышает допустимый уровень содержания гидрокарбонат-ионов. Кроме этого были введены ограничения на ввоз цветов из Армении, объяснив это необходимостью "защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России". Российские власти на протяжении многих лет практикуют запреты на ввоз продуктов из стран, с которыми ухудшаются отношения. Ограничения на армянские товары вводятся на фоне охлаждения отношений с Ереваном - Москва обвиняла Армению в "недружественных шагах" после визита президента Украины Владимира Зеленского на саммит.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу жаловался на "намеренное ухудшение условий для российских экономических операторов". Путин, комментируя стремление Армении в Евросоюз, призывал Ереван помнить о судьбе. Первый в истории саммит ЕС - Армения прошел в Ереване 5 мая. А уже 7 июня в стране состоятся парламентские выборы - под знаком сближения с Евросоюзом и охлаждения отношений с Москвой.

Досье DW. Военные действия в Карабахе, начавшись 19 сентября 2023 года, продлились сутки. Власти непризнанной НКР сообщили, что с Азербайджаном достигнуто соглашение о мире. Армения в эту войну не вмешалась.

