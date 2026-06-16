Российскому туристу отказали в шенгенской визе

Российскому туристу отказали в рассмотрении заявления на шенгенскую визу в консульстве одной из европейских стран. Позднее выяснилось, что подобного решения на уровне шенгена не существует.

Российскому туристу отказали в рассмотрении заявления на шенгенскую визу в консульстве одной из европейских стран, сославшись на якобы общий запрет на приём документов. Позднее выяснилось, что подобного решения на уровне шенгена не существует.

Об этом Ситуация произошла с российским туристом, который подавал документы на шенгенскую визу через одну из стран Ближнего Востока. Заявление было отклонено со ссылкой на якобы единое решение всех стран Шенгенской зоны о прекращении приёма туристических виз у граждан России. Все страны Шенгенского соглашения временно прекратили прием заявлений на получение виз в туристических целях от владельцев российских паспортов. В этой связи с этим следующие заявления на получение виз были отозваны.

Позднее было отмечено, что никаких общеевропейских ограничений на выдачу туристических виз россиянам не вводилось, а подобные заявления не соответствуют действительности. Подчёркивается, что оформление шенгенских виз для граждан РФ продолжается, а статистика выдачи в ряде случаев даже демонстрирует рост. Финляндия и Швеция выступили с инициативой ужесточить подход к выдаче шенгенских виз гражданам России. Летний туристический сезон, который традиционно сопровождается ростом поездок россиян в Европу, не должен становиться периодом активного отдыха для граждан РФ





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