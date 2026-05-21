Россияне обязаны до 1 июня 2026 года отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам за 2025 год

Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня 2026 года включительно представить отчеты за 2025 год о движении средств по ним. Отчет можно подать дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде в налоговый орган по месту учета.
Отчет можно подать дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде в налоговый орган по месту учета. Отчитываться не нужно, если зарубежные счета открыты на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, и операции по счету не превышают 600 тысяч рублей или их эквивалент в иностранной валюте.
Физическим лицам до 1 июня 2026 года включительно необходимо представить отчеты за 2025 год о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам. Также отчет можно подать в бумажном виде в налоговый орган по месту своего учета – лично или через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность
