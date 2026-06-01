Россия назвала задержание танкера Tagor французами действиями, граничащими с пиратством

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал задержание танкера Tagor французскими ВМС действиями, граничащими с пиратством. Москва заявила, что не получала уведомлений от Парижа и намерена защищать свои грузы. Посольство РФ запросило у Франции информацию об экипаже.

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Задержание танкера Tagor французскими военно-морскими силами в Атлантическом океане вызвало резкую реакцию со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия граничат с пиратство м.

По его словам, Москва внимательно относится к подобным инцидентам и намерена продолжать работу по защите российских грузов. Россия уже принимает меры для обеспечения сохранности своих грузов и будет продолжать их с учетом негативного опыта, подчеркнул Песков. Ранее сообщалось, что французские ВМС задержали танкер Tagor, который, по утверждению Парижа, следовал из Мурманска. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что судно якобы находится под международными санкциями.

Посольство России в Париже сообщило, что по предварительным данным капитан судна является гражданином РФ. Дипмиссия направила официальный запрос французским властям для уточнения информации о составе экипажа и обстоятельствах задержания. При этом в российском посольстве отметили, что Париж не уведомлял Москву о действиях в отношении танкера, что вызывает особую озабоченность. Этот инцидент произошел на фоне ужесточения международной обстановки и роста напряженности между Россией и западными странами.

Задержание судна под флагом России, даже если оно было обосновано якобы нарушением санкций, рассматривается в Москве как прямое посягательство на суверенитет и безопасность российских граждан и собственности. Отсутствие предварительного уведомления со стороны французских властей расценивается как несоблюдение дипломатических норм. Россия обещает принять все необходимые меры для защиты своих интересов на море, что может включать как дипломатические, так и практические шаги по сопровождению судов. Ситуация требует детального разбирательства и прозрачного международного диалога, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить соблюдение морского права





Макрон объявил о задержании французскими ВМС танкера Tagor из России в АтлантикеПрезидент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании французскими Военно-морскими силами нефтяного танкера Tagor в Атлантическом океане. Согласно его заявлению, судно шло из России и находилось под международными санкциями. Операция была проведена в открытом море при поддержке партнёров, включая Великобританию, и, по словам Макрона, соответствовала нормам морского права. Танкер плавает под флагом Мадагаскара, а по данным VesselFinder, последний порт захода - Мурманск в начале мая.

Французские ВМС задержали нефтяной танкер под международными санкциями в Атлантическом океанеФранцузские военно-морские силы задержали нефтяной танкер Tagor в Атлантическом океане, более чем в 400 морских милях к западу от Бретани. Танкер якобы находился под международными санкциями и шел под ложным флагом. Задержание было проведено в соответствии с международным правом в сотрудничестве с союзниками.

