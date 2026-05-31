Россия подала жалобу в Международный суд ООН на дискриминацию русскоязычных в Прибалтике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что рассмотрение жалобы Москвы на ущемление прав русскоязычных в Литве, Латвии и Эстонии в Международном суде ООН может занять несколько лет. Поводом послужил отказ балтийских республик прекратить политику дискриминации, включая запрет на использование русского языка и преследование несогласных. Дело может быть передано в суд до конца года.

Поводом для обращения российской стороны в международную инстанцию стал отказ балтийских республик прекратить политику, направленную на ограничение использования русского языка и преследование несогласных. Захарова отметила, что это открывает путь для рассмотрения дела в суде, и избежать производства из-за серьезности спора вряд ли получится. Дело может быть передано в Международный суд до конца года. В течение многих лет Россия неоднократно заявляла о нарушениях прав русскоязычного населения в странах Балтии.

В Литве, Латвии и Эстонии действуют законы, которые ограничивают использование русского языка в официальной сфере, образовании и средствах массовой информации. Русскоязычные жители сталкиваются с трудностями при получении гражданства, трудоустройстве и доступе к социальным услугам. В Латвии, например, значительная часть русскоязычного населения имеет статус неграждан, что лишает их права участвовать в выборах и занимать государственные должности. В Эстонии аналогичная ситуация: многие русскоязычные вынуждены сдавать экзамены по эстонскому языку для получения гражданства, что создает барьеры для интеграции.

Россия неоднократно призывала балтийские страны пересмотреть свою политику в отношении национальных меньшинств, однако эти призывы оставались без ответа. Обращение в Международный суд ООН стало кульминацией долгой дипломатической борьбы. Захарова подчеркнула, что у России есть все основания для подачи жалобы, и она надеется на объективное рассмотрение дела. Международный суд ООН является главным судебным органом Организации Объединенных Наций, и его решения обязательны для сторон.

Однако процесс может затянуться на годы, учитывая сложность дела и необходимость сбора доказательств. Юристы отмечают, что дело может стать одним из самых значимых в области прав человека в Восточной Европе. Эксперты полагают, что рассмотрение жалобы может создать прецедент для защиты прав русскоязычных в других странах бывшего Советского Союза. В то же время балтийские страны отрицают обвинения в дискриминации, утверждая, что их политика направлена на укрепление государственного языка и национальной идентичности.

Международные организации, такие как ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно рекомендовали Литве, Латвии и Эстонии улучшить положение национальных меньшинств. Россия надеется, что решение Международного суда заставит эти страны изменить свою политику. В любом случае, процесс займет не один год, и его исход будет иметь важные последствия для международных отношений в регионе





