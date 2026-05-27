Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей Новопавловки, уничтожили бронетехнику ВСУ и закрепились на окраинах населенного пункта, используя различные типы мин для ликвидации укрывшихся в подвалах и других укрепленных местах расчетов ВСУ.

Москва, 27 мая - АиФ-Москва. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» достигли окрестностей населенного пункта Новопавловка , расположенного в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ. На начальном этапе операции были задействованы беспилотники , которые нанесли серию ударов по объектам тылового обеспечения противника.

В результате этого удара были уничтожены несколько танков, бронетехника ВСУ, опорные пункты, огневые позиции и места запуска дронов противника, что полностью перекрыло пути снабжения и доставки подкреплений ВСУ. После этого подразделения штурмовых сил начали выдвижение на передовые позиции. В ходе стремительного маневра боевые группы на мотоциклах преодолели открытые участки местности и оборонительные укрепления противника, включая противотанковые рвы, и закрепились на окраинах населенного пункта.

Как подчеркнули в военном ведомстве, после занятия выгодных позиций российские военнослужащие приступили к зачистке зданий и сооружений от противника, используя различные типы мин для ликвидации укрывшихся в подвалах и других укрепленных местах расчетов ВСУ. Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Запселье и Рясное в Сумской области





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Российские Военные Новопавловка Днепропетровская Область Штурмовые Подразделения Бронетехника ВСУ Минобороны РФ Беспилотники Удары По Объектам Тылового Обеспечения Противн Подразделения Штурмовых Сил Выдвижение На Передовые Позиции Мотоциклы Открытые Участки Местности Оборонительные Укрепления Противника Подвал Укрепленные Места Расчетов ВСУ Зачистка Зданий И Сооружений От Противника Ранее Сообщалось Запселье Рясное Сумская Область ВС РФ

United States Latest News, United States Headlines