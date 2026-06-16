Посольство России в Хельсинки оказывает содействие трём гражданам РФ из состава экипажа судна Fitburg, которые остаются в Финляндии под запретом на выезд в связи с расследованием повреждения подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе. Дипломаты обеспечивают правовую поддержку, бытовую помощь и следят за соблюдением прав моряков.

Российские дипломаты продолжают оказывать всестороннюю помощь членам экипажа судна Fitburg , которые в настоящее время находятся в Финляндии под запретом на выезд. Как сообщили в посольстве России в Хельсинки, ограничениям по-прежнему подвержены три гражданина РФ: капитан судна и два его помощника.

Они остались на территории Финляндии после того, как судно покинуло финские воды в январе, и пока не имеют возможности покинуть страну. Дипломаты следят за соблюдением процессуальных прав россиян, обеспечивая их адвокатами и переводчиками, а также помогают в решении различных бытовых вопросов. По информации дипмиссии, члены экипажа в настоящее время проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

Следственные органы Финляндии подозревают экипаж судна Fitburg, шедшего под флагом Сент-Винсента и Гренадин, в причастности к повреждению двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе, а также к попыткам вывести из строя другие линии связи. According to the prosecutor's office, the vessel was moving with a damaged anchor, which was dragged along the seabed for over 130 kilometers, potentially causing the damage. После инцидента финские власти задержали судно и начали расследование.

В рамках расследования трое российских моряков были обязаны оставаться на территории Финляндии до окончания процессуальных действий. Судно, после завершения необходимых процедур, смогло покинуть финские воды, однако часть экипажа осталась в качестве свидетелей или подозреваемых. Посольство России подчёркивает, что следит за ситуацией в полном соответствии с международными нормами и双边ними соглашениями. Дипломаты регулярно communicated with the Finnish authorities and provided consular assistance to the detained sailors.

Несмотря на сложную международную обстановку, российская сторона продолжает взаимодействие с финскими коллегами для защиты прав своих граждан. The case highlights issues of maritime security, the protection of underwater infrastructure, and the legal complexities of multinational crews in territorial waters. Simultaneously, it underscores the role of diplomatic missions in safeguarding the interests of citizens abroad, especially in situations involving criminal investigations.

The incident also draws attention to the vulnerability of submarine communication cables, which are critical for global data transmission and often lie outside the immediate jurisdiction of any single state. На данный момент расследование продолжается, и окончательные выводы следствия ещё не сделаны. Тем временем российские дипломаты продолжают оказывать поддержку морякам, помогая им адаптироваться к условиям пребывания в Финляндии и обеспечивая необходимые юридические и консульские услуги.

Ситуация остаётся под контролем МИД России, который документирует все детали для возможного дальнейшего диалога с финской стороной. Название судна Fitburg и обстоятельства инцидента также привлекли внимание международных организаций, занимающихся безопасностью мореплавания и защитой подводной инфраструктуры. В будущем подобные случаи могут привести к пересмотру гарантий для моряков в рамках международного права, особенно когда речь иходит о повреждении кабелей, имеющих транснациональное значение





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