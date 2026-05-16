Россия готовит председательство в ШОС на 2027-2028 годы. Комитет будет формировать план основных мероприятий и координировать работу профильных ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2027-2028 годы. Комитет займётся координацией работы федеральных и региональных органов власти, а также организаций, задействованных в подготовке мероприятий ШОС.

Об этом рассказали в пресс-службе Росконгресса. Главой комитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. Комитет займётся координацией работы федеральных и региональных органов власти, а также организаций, задействованных в подготовке мероприятий ШОС. В конце прошлого года было подписано соглашение между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс о долгосрочном сотрудничестве.

Документ закрепляет взаимодействие в сфере деловой, конгрессно-выставочной и информационной деятельности, создавая базу для подготовки к председательству России. Советник президента Антон Кобяков подчеркнул, что ШОС является ключевой площадкой для укрепления доверия, развития экономического партнёрства и гуманитарного взаимодействия в Евразии. Председательство России должно стать важным этапом продвижения совместных инициатив и укрепления многополярного мира. Комитет будет готовить концепцию председательства, формировать план основных мероприятий, координировать работу профильных ведомств и обеспечивать информационное сопровождение ключевых событий.

Правительство и федеральные органы исполнительной власти обязаны оказывать содействие Фонду Росконгресс в организации председательства России в ШОС.





