Foreign Relations News

Россия: Шойгу назвал армянскую позицию в ОДКБ и евроинтеграции 'выбором Еревана и его личной ответственностью'
ОДКБАрменияЕреван
📆5/26/2026 10:15 AM
📰lifenews_ru
32 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 51% · Publisher: 68%

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Армения в последнее время перестала даже придумывать новые предлоги для отказа от участия в мероприятиях ОДКБ. А после 'крепких рукопожатий' Еревана со странами Запада России стала понятна истинная причина появления европейских наблюдателей на армянских границах. Шойгу напомнил, что ОДКБ является оборонительной и реагирует только при нападении на страну и наличии официального запроса о помощи. По его словам, от Еревана не поступало никакого обращения за содействием. Шойгу также дал Еревану совет строчкой из стихотворения Игоря Губермана 'выбирать поезд, который по пути стране и народу'. В российской столице не раз подчёркивали, что по-прежнему считают Армению дружественной страной и рассчитывают на сотрудничество в рамках ЕАЭС, хотя Ереван параллельно сближается с Европой, намерен вступить в ЕС и пока тянет с решением — выходить из Евразийского союза или оставаться в нём.

