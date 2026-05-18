Роскосмос, siendo subjugato a sanzioni, ha iniziato a pubblicizzare la propria architettura spaziale. La pubblicità sui rotti spaziali è stata già promossa da Bank Pskov Sibiriya, dalla rete di caffè "Coffee Man" e dal gruppo radiofonico "Rossiya Media Group".

на фоне потери доходов от сотрудничества с зарубежными партнерами начала размещать рекламу на ракетах космического назначения. С начала 2026 года ее ракеты уже прорекламировали оборонный банк ПСБ, сеть ресторанов"Кофемания", радиохолдинг"Русская медиагруппа" и Олимпийский комитет России, сообщил газете"Ведомости" в понедельник, 18 мая, представитель" Роскосмос а".

Стоимость размещения рекламы рассчитывается по формуле, утвержденной правительством. Потенциальный годовой доход от рекламы на ракетах оценивался до 205 млн рублей, от размещения на объектах космической инфраструктуры - до 5 млн рублей. Сколько фактически заработал"Роскосмос" на уже состоявшихся кампаниях, не раскрывается. Источник"Ведомостей" лишь отметил, что рекламная выручка составляет незначительную долю доходов госкорпорации от коммерческой деятельности





