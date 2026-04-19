Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о росте «исторической агрессии» и попытках переписать историю, сравнив современные марши с идеологией гитлеровской Германии и отметив борьбу с памятниками героям борьбы против нацизма.

«С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема «исторической агрессии», циничных попыток переписывания истории», — эти слова Захарова произнесла в ходе беседы с агентством «РИА Новости» накануне Дня памяти жертв геноцида советского народа. Она подчеркнула, что российская сторона фиксирует усиливающуюся тенденцию в некоторых государствах к борьбе с памятниками и мемориалами, которые увековечивают память героев, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма. Этот феномен, по мнению Захаровой, является не просто актом вандализма, но и сознательной попыткой стереть из коллективной памяти подвиг тех, кто противостоял коричневой чуме. Она также упомянула обнаружение в Ленинградской области тел узников лагеря «Дулага-101», что является еще одним жутким напоминанием о зверствах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, и подчеркивает важность сохранения исторической правды. Это трагическое открытие, выявленное по результатам аэрофотосъемок, стало свидетельством массовых захоронений жертв нацистского режима, вновь акцентируя внимание на необходимости противостоять любым попыткам искажения истории. Марши бывших эсэсовцев и их идеологических последователей, наряду с активной войной против памятников, не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, заявила Захарова. Она отметила, что эти мероприятия, зачастую сопровождаемые факельными шествиями, отчетливо перекликаются с мрачными сборищами, проводившимися в гитлеровской Германии, вызывая глубокую обеспокоенность и напоминая о тех темных временах, когда человечество столкнулось с наиболее чудовищными проявлениями ненависти и насилия. Захарова акцентировала внимание на том, что подобная деятельность не только оскорбляет память жертв, но и представляет прямую угрозу стабильности и миру в современном обществе, поскольку она направлена на возрождение запрещенных идеологий и оправдание преступлений против человечности. Россия, по ее словам, считает своим долгом противостоять этим опасным тенденциям, активно выступая за сохранение исторической справедливости и объективного осмысления событий прошлого. Важность сохранения исторической памяти была подчеркнута в контексте мероприятий, направленных на увековечение подвигов советского народа в борьбе с нацизмом. Такие действия, как борьба с памятниками и проведение маршей идеологически близких к нацизму структур, являются прямой угрозой международной безопасности и взаимопониманию. Россия последовательно выступает за осуждение любых форм героизации нацизма и его пособников, а также за недопущение реабилитации преступных режимов. Захарова подчеркнула, что подобные попытки переписать историю и обелить преступников не останутся без реакции российской стороны, которая продолжит решительно отстаивать правду и справедливость на международной арене. Она призвала международное сообщество обратить внимание на эти тревожные тенденции и предпринять совместные усилия для противодействия распространению дезинформации и искажению исторической правды, подчеркнув, что сохранение объективной памяти о Второй мировой войне является залогом предотвращения подобных трагедий в будущем. Особую озабоченность вызывает тот факт, что эти процессы зачастую происходят при попустительстве или даже активном содействии некоторых политических сил, что создает благоприятную почву для возрождения экстремистских идей и националистических настроений, что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. Подобная деятельность, по мнению МИД России, подрывает основы международного права и способствует росту напряженности в международных отношениях, поэтому требует консолидированных усилий всего мирового сообщества для ее пресечения. Россия, как страна, понесшая колоссальные потери в борьбе с нацизмом, не может оставаться равнодушной к подобным вызовам и будет продолжать активно работать над тем, чтобы история Второй мировой войны оставалась в ее подлинном виде, а подвиг победителей был увековечен и почитаем. Это долг перед будущими поколениями – передать им правдивую историю, свободную от искажений и манипуляций, чтобы они могли извлечь уроки из прошлого и строить мирное будущее, основанное на справедливости и уважении ко всем народам





