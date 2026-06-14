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Российские разработки: «Герань-5», «Посох» и «Ковёр»

Military News

Российские разработки: «Герань-5», «Посох» и «Ковёр»
Russian MilitaryMilitary TechnologyDrone
📆6/14/2026 3:49 AM
📰aifonline
7 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 23% · Publisher: 68%

Российские инженеры представили сразу три прорывных разработки, которые меняют ход боевых действий. Реактивный дрон с элементами искусственного интеллекта «Герань-5», лазерный комплекс «Посох», выжигающий беспилотники за доли секунды, и малозаметная ракета «Ковёр», которую уже окрестили «гениальной» итальянские СМИ.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает удивлять мир принципиально новыми решениями, которые меняют ход боевых действий. Российские инженеры представили сразу три прорывные разработки. Реактивный дрон с элементами искусственного интеллекта «Герань-5», лазерный комплекс «Посох», выжигающий беспилотники за доли секунды, и малозаметная ракета «Ковёр», которую уже окрестили «гениальной» итальянские СМИ.

О том, как эти системы изменят баланс сил на передовой, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

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aifonline /  🏆 3. in RU

Russian Military Military Technology Drone Laser Rocket

 

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