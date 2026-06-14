Российские разработки: «Герань-5», «Посох» и «Ковёр»

Российские инженеры представили сразу три прорывных разработки, которые меняют ход боевых действий. Реактивный дрон с элементами искусственного интеллекта «Герань-5», лазерный комплекс «Посох», выжигающий беспилотники за доли секунды, и малозаметная ракета «Ковёр», которую уже окрестили «гениальной» итальянские СМИ.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает удивлять мир принципиально новыми решениями, которые меняют ход боевых действий. Российские инженеры представили сразу три прорывные разработки. Реактивный дрон с элементами искусственного интеллекта «Герань-5», лазерный комплекс «Посох», выжигающий беспилотники за доли секунды, и малозаметная ракета «Ковёр», которую уже окрестили «гениальной» итальянские СМИ.

О том, как эти системы изменят баланс сил на передовой, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russian Military Military Technology Drone Laser Rocket

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Соперник Олейника плюнул ему в еду перед боем⚡️ Олейник подерется с Льюисом в UFC уже в эти выходные 43-летний Алексей – самый возрастной тяжеловес из топ-15 UFC 🥊 Идет на серии из двух побед, смог восстановиться от двух поражений 📈 У Алексея Олейника появился шанс забраться максимально высоко

Read more »

В Подмосковье у главного храма ВС России начался концерт фестиваля 'Спасская башня'В Подмосковье у главного храма ВС России проходит концерт фестиваля 'Спасская башня'. В представлении будут использовать легендарный самолет Ла-5, который восстановили специально для фестиваля:

Read more »

Институт Роскосмоса предложил отправить к Луне биокорабль 'Орел' с животными на бортуСпециалисты ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) предложили отправить новый биоспутник 'Возврат-МКА-Л' в точку Лагранжа L1 системы Земля - Луна (примерно в 315 тыс. км от Земли):

Read more »

Названы самые отзываемые марки автомобилей в РоссииПо данным газеты 'Известия', в топ-5 вошли Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford

Read more »

Президент Сербии и глава 'Газпром нефти' запустили комплекс глубокой переработки в ПанчевоПрезидент Сербии и глава 'Газпром нефти' запустили комплекс глубокой переработки в Панчево: Фото: © ПАО 'Газпром нефть'

Read more »

Новый российский дрон "Герань-5" нанес удары по военным целям в Сумской областиРоссийский реактивный беспилотник "Герань-5" использовался для атак на военные объекты в Сумской области. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, дрон оснащен системой наведения с элементами ИИ, способен обходить ПВО и РЭБ. Сейчас проводятся испытания, после устранения недостатков планируется серийное производство. Дрон может поражать скопления личного состава, технику, склады и пункты управления ВСУ.

Read more »