Российские регионы с самой высокой пенсией

Средний размер пенсии по России составляет 25 397 рублей, однако 12 регионов смогли существенно перескочить планку. Это Чукотка (42,2 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,8 тыс. рублей), Камчатский край (37,5 тыс. рублей). Так выглядит тройка субъектов-лидеров. Далее идут Магаданская область (37,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (36,4 тыс. рублей), Мурманская область (34,2 тыс. рублей), Сахалинская область (33,7 тыс. рублей). И, наконец, слегка перевалили пенсии за уровень в 30 тысяч в Якутии, Коми, Карелии и в Архангельской области. Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4%. Такая величина заложена в федеральном законе о бюджете. Перерасчёт проходит автоматически, без заявлений со стороны получателя. Повышение коснётся около 3,1 миллиона пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств.

Сейчас средний размер пенсии по России составляет 25 397 рублей. Однако 12 регионов смогли существенно перескочить планку. Это Чукотка (42,2 тыс. рублей), Ненецкий АО (38,8 тыс. рублей), Камчатский край (37,5 тыс. рублей).

Так выглядит тройка субъектов-лидеров. Далее идут Магаданская область (37,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийский АО (37 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (36,4 тыс. рублей), Мурманская область (34,2 тыс. рублей), Сахалинская область (33,7 тыс. рублей). И, наконец, слегка перевалили пенсии за уровень в 30 тысяч в Якутии, Коми, Карелии и в Архангельской области. Ранее в Госдуме напомнили, что с 1 октября 2026 года военные пенсии будут проиндексированы на 4%.

Такая величина заложена в федеральном законе о бюджете. Перерасчёт проходит автоматически, без заявлений со стороны получателя. Повышение коснётся около 3,1 миллиона пенсионеров Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСИН и других силовых ведомств. Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Российские Регионы Самая Высокая Пенсия Чукотка Ненецкий АО Камчатский Край Магаданская Область Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО Мурманская Область Сахалинская Область Якутия Коми Карелии Архангельская Область Пенсии Проиндексация Военные Пенсии Минобороны МВД ФСБ Росгвардия ФСИН Другие Силовые Ведомства

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Движение трамваев четырех маршрутов восстановлено на шоссе Энтузиастов в Москве после задержкиТрамваи № 12, 37, 43 и 50 теперь ходят по графику

Read more »

«Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ!8️⃣1️⃣0️⃣ Александр Овечкин забросил очередную шайбу и снёс ещё парочку рекордов! 💫 В истории НХЛ никто в возрасте 37 лет не забивал 30 голов быстрее Александра. Ови — ходячий рекорд! 😎🔥

Read more »

Этот парень забил больше Холанда, Роналду и Мбаппе в 2024-м. Слышали о звезде португальской лиги?36 голов в 37 матчах.

Read more »

Не только деньги. Что заставляет молодых сотрудников работать усерднее38% молодежи усерднее трудиться на работе заставляют деньги и бонусы, 37% - свобода в принятии решений.

Read more »

«Барса» не продлит контракт с Левандовским. На место форварда могут купить Этта-Эйонга, а не Альвареса (Diario Sport)Действующее соглашение 37-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2026 года.

Read more »

Александр Логинов: «Даже 36–37 лет — это не похороны карьеры для биатлона»Российский биатлонист Александр Логинов считает, что в 36-37 лет карьеру в биатлоне еще можно продолжать.

Read more »