Россия в космосе: новые вызовы и приоритеты

В статье рассматривается текущее состояние и перспективы развития российской космической отрасли, включая роль частных компаний, планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), лунные программы, развитие рынка космических сервисов и международное сотрудничество. Особое внимание уделяется необходимости законодательной поддержки и упрощению доступа частного бизнеса к космической инфраструктуре.

65 лет назад человечество совершило невероятный прорыв, шагнув в бесконечность. За п рос тым, но величественным словом «Поехали!» стоял колоссальный труд сотен тысяч людей – гениальных ученых, самоотверженных инженеров, рабочих высочайшей квалификации. Это была эпоха титанов, когда страна, ещё не оправившаяся от разрушительной войны, продемонстрировала всему миру потрясающие технологические достижения.

Это наследие – живая научно-инженерная школа, уникальный опыт и традиции, передававшиеся из поколения в поколение, является фундаментом для дальнейшего развития. Сегодня мы должны направить все наши усилия на сохранение и развитие этой школы, воспитавшей первопроходцев космоса, чтобы она продолжала жить, развиваться и приносить выдающиеся результаты в новых исторических условиях. Космос больше не является лишь площадкой для демонстрации государственной мощи и национальной гордости. Это сфера ожесточённой экономической конкуренции, сложного геополитического соперничества и обеспечения национальной безопасности. В настоящее время на околоземной орбите разворачивается настоящая гонка технологий, где доминируют спутниковые группировки, меняющие наше представление о связи и навигации. Активно развиваются национальные лунные программы, а также появляются новые игроки – частные космические компании. Особое внимание уделяется формированию новых механизмов для партнерства государства и частного бизнеса, увеличению доли частных инвестиций в космическую отрасль, что является одним из приоритетов национального проекта «Космос». В России уже функционирует более десятка частных космических компаний, чья деятельность координируется государством посредством единой системы регулирования, обеспечивая эффективное взаимодействие и развитие. Наша страна находится в процессе перехода от эксплуатации модернизированных версий советской ракетно-космической техники к разработке и созданию принципиально новых средств выведения и пилотируемых кораблей. В ближайшие 1,5–2 года планируется представить первый демонстратор ракеты с возвращаемой первой ступенью, что станет важным шагом к внедрению многоразовых технологий, значительно снижающих стоимость доступа в космос и открывающих новые горизонты. На смену Международной космической станции, являвшейся символом международного сотрудничества конца XX века, приходят национальные проекты, такие как Российская орбитальная станция (РОС), призванная обеспечить независимость и дальнейшее развитие отечественной космонавтики. Несмотря на существующее санкционное давление, Россия продолжает прагматичное сотрудничество с США в рамках программы перекрестных полетов и совместной эксплуатации МКС, оставаясь открытой к партнерству в космосе, но при этом подчеркивая необходимость взаимоуважения и признания суверенитета. \Российская орбитальная станция (РОС) призвана стать первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для технического обслуживания, что позволит снизить нагрузку на космонавтов и повысить автономность станции. В рамках лунной программы Российская академия наук одобрила концепцию создания российского сегмента Международной научной лунной станции в сотрудничестве с Китаем. Реализация лунной программы будет осуществляться совместно с КНР и тринадцатью другими странами. Российские специалисты уже приступили к разработке прибора для изучения строения Луны, демонстрируя приверженность совместному движению к дальнему космосу на основе взаимного уважения и сотрудничества. Коммерциализация и развитие рынка космических сервисов являются важным направлением работы. Сформирован портфель проектов с четырнадцатью дружественными странами на общую сумму более 43 миллиардов рублей, а также ведутся переговоры о заключении порядка 20 контрактов. Планируется шестикратное увеличение рынка дистанционного зондирования Земли, до 31 миллиарда рублей. Частные компании уже стали полноправными соразработчиками, а не просто подрядчиками. Яркий пример – запуск в июле 2025 года с космодрома Восточный девяти малых аппаратов разработки компании «Геоскан». Компания «Бюро 1440» успешно вывела на орбиту первые 16 спутников запланированной низкоорбитальной группировки связи «Рассвет». АО «Новый старт» развивается как первая российская частная космическая компания полного цикла, способная осуществлять запуски космических аппаратов на собственных ракетах-носителях «Старт-1М», а также вести операторскую деятельность с предоставлением соответствующих услуг на их основе в интересах различных заказчиков. Реализуется проект по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхлегкого класса «Старт-1М», способной выводить до 500 кг полезной нагрузки на высоту порядка 500 км на солнечно-синхронную орбиту, полностью за внебюджетные средства в партнерстве с АО «Корпорация «МИТ» (Московский институт теплотехники), первый запуск планируется с космодрома Восточный в 2027 году. Для обеспечения намеченных ориентиров необходимо системное законодательное и нормативное сопровождение. Прежде всего, требуется создание прозрачного механизма межведомственной координации при реализации национального проекта «Космос». Важно упростить доступ частных компаний к космодромной инфраструктуре, существенно сократив административные барьеры. Наконец, необходимо законодательно закрепить статус «космического сервиса» как полноценного товара. Технические и производственные задачи не менее масштабны, требуя постоянного совершенствования и инноваций





Космос Россия Космическая Программа РОС Частный Космос Луна Космические Сервисы

