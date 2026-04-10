Российские приложения следят за VPN: анализ RKS Global выявил масштабную практику

Исследование RKS Global показало, что подавляющее большинство популярных российских Android-приложений отслеживает использование VPN-сервисов. В отчете отмечается сбор данных о VPN и потенциальное использование поведенческой биометрии для идентификации пользователей.

Эксперты RKS Global провели исследование, результаты которого вызывают серьезную обеспокоенность. Выяснилось, что 22 из 30 популярных российских приложений для Android устройств следят за использованием VPN -сервисов своими пользователями. Эти приложения активно проверяют наличие VPN и отправляют информацию об этом на свои серверы.

В большинстве случаев такая проверка проводится с целью обнаружения использования VPN, а в некоторых случаях данные собираются и анализируются для идентификации пользователя. Среди наиболее активно проверяющих VPN приложений оказались приложения российских банков, таких как Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк. Также в число таких приложений попали сервисы компаний «Яндекс» и VK, включая «Браузер», «Карты», «ВКонтакте», «Одноклассники». Маркетплейсы Wildberries, Ozon, MegaMarket и «Самокат» также включены в список приложений, отслеживающих использование VPN. Кроме того, в этом списке оказались «Авито», 2ГИС и мессенджер Max. В отличие от вышеперечисленных, такие приложения, как «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда», «Госуслуги», «Яндекс Go», «Дзен», «Почта Mail.ru», «Мегафон» и Mir Pay, не детектируют VPN, что говорит о разном подходе разработчиков к вопросу конфиденциальности пользователей и соблюдения требований безопасности. Это расхождение может быть связано с различными бизнес-моделями, функциональностью приложений или политикой безопасности каждой компании. Данное исследование показывает, что сбор данных о VPN является распространенной практикой среди российских приложений, что вызывает вопросы о прозрачности и защите личной информации пользователей. Согласно данным исследования, 18 из 30 исследованных приложений отправляют информацию о статусе VPN на свои серверы, а 24 из 30 приложений также отправляют список установленных приложений на устройство пользователя. Это позволяет разработчикам получать детальную информацию о программном обеспечении, установленном на устройстве, что может быть использовано для различных целей, включая профилирование пользователей и выявление потенциальных угроз. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что «Яндекс Браузер» стал единственным приложением, которое ищет на устройстве анонимный браузер Tor. «Самокат» и MegaMarket получают список всех установленных VPN-приложений. Более того, в 11 приложениях, включая Т-Банк, Сбербанк, «Госуслуги» и Rutube, обнаружен перехват событий касания экрана. В трех из них – Сбербанк, МТС и Альфа-Банк – эта информация используется в качестве поведенческой биометрии, собираются координаты, давление и размер нажатий. Такой подход позволяет идентифицировать человека по манере нажатий, даже без ввода логина и пароля, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Эта практика особенно актуальна в свете последних событий, связанных с борьбой с VPN в России. Министерство цифрового развития РФ потребовало от крупнейших интернет-площадок ограничить доступ к своим платформам пользователям с включенными VPN к 15 апреля. Эти действия свидетельствуют о растущем внимании к контролю над интернет-трафиком и попытках ограничить доступ к информации и сервисам, использующим VPN для обхода блокировок. Результаты исследования RKS Global подчеркивают важность защиты конфиденциальности пользователей и необходимость повышения прозрачности в отношении сбора и обработки данных приложениями





